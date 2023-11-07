Haberler Yaşam Haberleri Dev uyuşturucu operasyonu 476 şüpheliye uyuşturucu ticaretinden operasyon
Giriş Tarihi: 7.11.2023 09:59 Son Güncelleme: 7.11.2023 10:27

Dev uyuşturucu operasyonu 476 şüpheliye uyuşturucu ticaretinden operasyon

Ankara’da uyuşturucu madde ticaretinden 135 milyon lira suç geliri elde ettikleri tespit edilen 476 şüpheliye 30 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Dev uyuşturucu operasyonu 476 şüpheliye uyuşturucu ticaretinden operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, üye olma, örgütün faaliyetleri kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, 476 şüpheli tespit edildi.

135 MİLYONLUK SUÇ GELİRİ

Soruşturma kapsamında yapılan teknik-fiziki takip sonucu ile MASAK raporunda, 476 şüphelinin uyuşturucu madde ticaretinden 135 milyon lira suç geliri elde ettiği tespit edildi. Şüphelilere yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 30 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkçe'deki adı "Ş" harfiyle başlayan tek ülkeye haritadan bakarsanız, ülkenin üzerinden hangisinin geçtiğini görürsünüz?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika | Siirt'te devrilen LPG'li otomobilde yangın faciası: 6 kişi hayatını kaybetti
Topraktan 285 milyar dolarlık altın çıkarılacak
Delege, Kemal Bey’i neden çizdi?
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri açılıyor
Helal olsun
CHP’yi Özel mi İmamoğlu mu yönetecek?
Başkan Erdoğan'a Ayder'de yoğun ilgi... İncelemelerde bulunduğu yayladan bu kareleri paylaştı
ARKADAŞINA GÖNDER
Dev uyuşturucu operasyonu 476 şüpheliye uyuşturucu ticaretinden operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA