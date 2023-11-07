Dev uyuşturucu operasyonu 476 şüpheliye uyuşturucu ticaretinden operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, üye olma, örgütün faaliyetleri kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, 476 şüpheli tespit edildi.
135 MİLYONLUK SUÇ GELİRİ
Soruşturma kapsamında yapılan teknik-fiziki takip sonucu ile MASAK raporunda, 476 şüphelinin uyuşturucu madde ticaretinden 135 milyon lira suç geliri elde ettiği tespit edildi. Şüphelilere yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 30 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.