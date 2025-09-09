Dev yasa dışı bahis operasyonu: 89 gözaltı! Yasa dışı finans evleri kurulmuş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasadışı bahis ile mücadelesi kapsamında yürüttüğü soruşturmalar devam ediyor.

Savcılığın talimatıyla, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün araştırmaları neticesinde, Esenyurt başta olmak üzere birçok ilde faaliyet gösteren yasa dışı bahis gruplarının olduğu ve şüpheli şahısların örgütlü biçimde üçüncü kişiler adına banka hesapları açtırdıkları tespit edildi.

"YASA DIŞI FİNANS EVLERİ"

Bu hesaplar üzerinden para akışını sağlamak için bahis sitelerine entegre halde panel sisteminin kurulduğu ve bu panel sistemlerinin de lüks rezidanslarda faaliyet gösteren 5 adet "Yasa Dışı Finans Evleri"nde olduğu tespit edildi.

5 MİLYARLIK İŞLEM

Şüpheli şahısların finans evlerini aktif olarak kullandıklarına dair suç görüşmeleri ve saha eylemleri tespit edildiği ve finansal analiz çalışması neticesinde şüphelilerin 5 milyar TL işlem hacminin olduğu ortaya çıktı. 89 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.