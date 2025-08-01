Devegeçidi çöle döndü

Diyarbakır'ın önemli su kaynaklarından biri olan Devegeçidi Barajı, bu yıl yaşanan aşırı sıcaklıklar ve yağışsız geçen mevsimlerin etkisiyle kurudu. Küresel ısınma ve kuraklığın vurduğu barajda su, 100 metre çekildi. Geriye çatlayan topraklar kaldı. Küresel ısınmanın etkilerini her geçen yıl daha fazla hissettirdiği bu dönemde, Devegeçidi Barajı'nın kuruması sadece insanlar için değil, doğada yaşayan birçok canlı için de büyük bir tehdit oluşturuyor. Baraj çevresinde yaşamını sürdüren kuşlar, balıklar, kaplumbağalar ve diğer yaban hayvanları için bölge hem yaşam alanı hem de beslenme kaynağıydı. Şimdi ise onlar da susuzlukla ve hayatta kalma mücadelesiyle baş başa. Uzmanlar, bu yıl Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ile 8 derece üzerinde seyrettiğini belirtirken, yağışların ise yüzde 40'a varan oranda azaldığına dikkat çekti. Bu durum yalnızca tarımı değil, barajların su seviyesini ve buna bağlı olarak ekosistemi de doğrudan etkiliyor.