Kocaeli
'nde, bir tavuk firmasında tanıtım ve satış sorumlusu olarak çalışan Murat Özdemir
(28), 2004'te, şirkete ait kamyonetle tahsilata çıktıktan sonra kayboldu. Ardından da, Kartepe
'de boğazı kesildikten sonra defalarca bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. O dönemde jandarmanın yaptığı soruşturmada, sonuç alınamadı. Beldelerin birleşmesi sonrası olay yeri polis bölgesine geçen dosya, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri
tarafından 5 ay önce tekrar raftan indirildi. Özdemir'in ailesi ve yakın çevresindeki isimlerle görüşen polis, cinayetin işlendiği perşembe gününün para toplama günü olduğunu öğrenince, soruşturmayı bu yönde derinleştirdi.
KATİL, MUHASEBECİ ÇIKTI
Tarih çok eski olsa da Özdemir'in, olay günü evden çıkışından olayın yaşandığı en yakın saatte kadar dolaştığı yerlerde ulaşılabilen iş yerleriyle görüşen polis, Özdemir'in olay günü aracında bir kişinin daha bulunduğunu tespit etti. Araştırmalar sonucu, firmaya ait araçta bulunan kişinin, Özdemir'le aynı firmada muhasebeci olarak çalışan ve olaydan 6 ay sonra işten ayrılan M.Ş. (43) olduğu belirlendi. Özdemir'in olay günü tahsilat yaptığı ve yanındaki çantada paralar ile çek ve senetler bulunduğunu da tespit eden polis, muhasebeci M.Ş. ve ona yardım ettiği değerlendirilen arkadaşı H.F.'yi (61) gözaltına aldı. Cinayeti, tahsil edilen paraları için işledikleri öne sürülen şüpheliler tutuklandı.
KIZI HENÜZ DOĞMAMIŞTI
Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Özdemir'in ailesi ve babası öldürüldüğünde henüz dünyaya gelmemiş olan kızını makamında ağırladı. Ziyarette çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından, "Devlet asla unutmaz" başlığı ve "Babası cinayete kurban gittiğinde henüz annesinin karnında olan kızımızın, ailesinin, kamunun ve bizim vicdanımız huzur buldu..." sözleriyle paylaştı.