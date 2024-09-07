Devlet Bahçeli araç koleksiyonunun en güzide parçası olan klasik cipi MYK üyesine hediye etti

Türk siyasetinin en renkli isimlerinden biri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yüzük, tesbih ve antika araba tutkusuyla biliniyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, garajındaki klasik araç koleksiyonun en güzide parçası olan 06 CCC 001 plakalı 1978 model cipi, MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Ali Uçak'a hediye etti. Bahçeli, aracın ruhsat ve anahtarını, makamında Uçak'a verdi. Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, cipi Ali Uçak'a teslim etti.

ALİ UÇAK DUYGULARINI SABAH İLE PAYLAŞTI

MYK üyesi Ali Uçak, duygularını SABAH ile paylaştı. Uçak, "Benim için çok anlamlı ve hayatım boyunca aldığım en özel hediye oldu. Bu bağlamda Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendiye bu ince düşüncesinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

GURUR VERİCİ BİR OLAY

Ali Uçak, "Büyük mutluluk yaşadım. Benim için çok büyük büyük bir sürpriz oldu. Ömrümün sonuna kadar bu araca gözüm gibi bakacağım. Çocuklarıma torunlarıma bırakacağım. Cipi tırımız ile Manisa Alaşehir'e getirdik. Aracı arada çok özel günlerde kullanacağım. Genel başkanımız 5 yıl önce kendi bizzat pazarlık galeriden bu aracı satın almıştı. Koleksiyondaki en özel araç. Bu araç benim için de çok özel. Genel başkanımız aracı verirken, 'Sizi çok seviyorum. Hediye etmek içimden geldi' diyerek cipi verdi" şeklinde konuştu.