İstanbul Kâğıthane'de 22 yıl önce aynı apartmanda 14 ay içerisinde peş peşe yaşanan 3 çocuk ölümüyle sonuçlanan şüpheli ölüm olaylarıyla ilgili yürütülen kapsayıcı soruşturmada tarihi bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından faili meçhul dosyaların geriye dönük olarak yeniden açılması üzerine başlatılan teknik, adli ve fiziki takibat sonucunda, üç çocuğun da seri şekilde öldürüldüğü tespit edildi. Baş şüpheli Ayşe Akyol ile birlikte delilleri kararttığı ve gizlediği değerlendirilen toplam 7 kişi gözaltına alındı.

AYNI APARTMANDA TRAJİK ÖLÜMLER

Soruşturma evrakındaki resmi kayıtlara göre trajik olaylar silsilesi, 27 Ocak 2004'te 1 yaşındaki Özcan'ın yaşadığı apartmanın penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle başladı. O dönemde açılan kamu davasında Özcan'ın annesi Nahide Akyol hakkında beraat kararı verildi. İlk olaydan kısa süre sonra, 16 Mart 2004'te bu kez aynı apartmanda yatak odasında çıkan yangında Ayşe Akyol'un öz çocuğu olan 1.5 yaşındaki Ferhat hayatını kaybetti. İlk incelemelerde dumandan zehirlenme olarak kabul edilen olay hakkında takipsizlik kararı verildi.

Olaylar zincirinin son halkasında ise 22 Mart 2005'te 3.5 yaşındaki Yusuf kaybolduktan sonra apartmanın yakınlarında çarşafa sarılı ve ağzı kapalı bir torba içerisinde ölü bulundu. Yapılan adli tıp incelemesinde çocuğun vücudunda kimyasal maddeye rastlandığı ve ağız ile burun bölgesine bası uygulanarak boğulduğu saptanmış ancak faile ulaşılamamıştı.

Baş şüpheli Ayşe Akyol, Gülli, Selahattin, Seyfettin, Cemalettin, Necmettin Akyol ve Zeydin Akyol hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan resen işlem yapıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca cuma sabahı düzenlenen operasyonla şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Soruşturma dosyasına giren dinleme tutanaklarında yer alan telefon görüşmelerinde, yer alan "Ne kadar süre geçerse geçsin devlet unutmuyor" ifadesi dikkat çekerken; tanıklara baskı yapılması sebebiyle kişilerin jandarmaya ifade verirken gizli tanık statüsüne geçmek istedikleri de kayıtlara geçti.

KARARLILIK VURGUSU

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, aradan yıllar geçse de şüpheli ölümlerin aydınlatılması, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti. Gürlek açıklamasında, "3 ölüm olayının tesadüfi olmadığına ve aralarında maddi ve fiili bağlantı bulunduğuna işaret eden önemli bulgulara ulaşıldı. Bu kapsamda, üç ayrı tasarlayarak kasten öldürme suçundan 1, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 6 olmak üzere toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı" ifadesini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör