Devleti zarar uğratan suç örgütüne darbe... İhale girecek vatandaşları tehdit ettiler

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz takibi sonucu kimliği tespit edilen 17 şüphelinin; vatandaşların ve kamunun zarara uğramasına sebep oldukları, taraf olmadıkları araç ve diğer ihalelere usulsüz olduğunu iddia ederek itiraz ettikleri ve ihaleyi kazanmış vatandaşlardan şantaj ve tehdit yoluyla paralar aldıkları böylelikle hem vatandaşları hem de kamuoyu yüklü miktarda zarara uğrattıkları tespit edildi.

VATANDAŞLARI TEHDİT ETTİLER

Teminat yatırmadıkları için katılamayacakları ihalelere bile katılmış gibi itiraz eden şüpheliler, haklarında şikayetçi olan vatandaşları da şikayetlerini geri çekmeleri konusunda tehdit ettikleri, buna karşı vatandaşlardan bazılarının mağduriyetlerini gidermek için aynı isimde başka bir kişiyle sahte başvuruda bulunarak suça karıştıkları anlaşıldı.

16 İLDE FAALİYET GÖSTERDİLER

Şüphelilerin Konya, Eskişehir, Gaziantep ve İstanbul'unda içlerinde bulunduğu 16 ilde tespit ettikleri ihalelerde sürecin uzamasına neden oldukları, hukuki sürecin uzamasını fırsat bilmelerinden dolayı mağdurlardan para talep ettikleri, dikkat çekmemek için ise çocuklarını ve arkadaşlarını suça konu olaylara karıştırdıkları tespit edildi.

15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan tespitler sonucunda operasyonun düğmesine basan, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihaleye fesat karıştırma, şantaj, resmi belgede sahtecilik suçlarını işledikleri tespit edilen 17 şüpheliye yönelik, Ankara merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirdi. Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i hakkında adli kontrol kararı verilirken 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.