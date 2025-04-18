Devletimiz yaralarımızı sardı, yeni evlerimize kavuşturdu: Yapılan evler görenleri hayran bırakıyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 10 binden fazla köy evinin tamamlanıp teslim edildiği Kahramanmaraş'ın Kadıoğluçiftliği'ndeki köy evlerini paylaştı. Bakan Kurum, köy evlerini görenlerin hayran kaldığını belirterek, "Bu evler tek katlı, sağlam, konforlu ve yöresel mimariyle uyumlu" dedi. Deprem bölgesinde bugüne kadar 32 bin 260 köy evi tamamlanırken, 2025 sonuna kadar 62 bin 817 köy evinin teslim edilmesi hedefleniyor. Kahramanmaraş'ta ise 10 bin 180 köy evi tamamlandı.
Bu sayı yıl sonunda 13 bin 814'e ulaşacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, Türkoğlu ilçesine bağlı Kadıoğluçiftliği Mahallesi'ndeki köy evlerinin görüntülerini, "Köy evlerimizi gören hayran kalıyor.Tek katlı, sağlam, konforlu, yöresel mimariyle uyumlu" notuyla paylaştı.
Görüntülerde yer alan hak sahibi Aynur Bozoluk, "Devletimizin büyük ve yanımızda olduğunu biliyorduk. Gece gündüz çalıştılar. Konteynerden buraya geçtik. Çok zor günler yaşadık. Çadıra da konteynerlere de şükrettik ama evde olmak başka. Devletimizin 11 ili bu hale getirmesi büyük bir mucize. Devletimize dua ediyorum." sözlerini kullandı.
TEMELLER HIZLA ATILDI
Anahtarlarını depremden 1 yıl sonra 6 Şubat'ta alan Süheyla Doğru ise "Biz deprem şokunu atlatmaya çalışırken temellerimiz atıldı. Zaten öyle olmasa bir yılda mümkün değil. Bu kadar evin, her şeyiyle dört dörtlük yapılıp teslim edilmesi, her şeyiyle beraber çok güzel. Hep lafta kalır diyorlardı. Ben de olur diyordum. Çünkü devletimizin yaraları saracağına inanıyordum. İş makineleri geceleri de çalıştı ve yaptılar. Bakanımız Murat Kurum da çok çalıştı ve sözünün arkasında durup evleri teslim etti. Başta Cumhurbaşkanımız, Allah hepsinden razı olsun." dedi.