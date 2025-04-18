Devletimiz yaralarımızı sardı, yeni evlerimize kavuşturdu: Yapılan evler görenleri hayran bırakıyor!

TEMELLER HIZLA ATILDI

Anahtarlarını depremden 1 yıl sonra 6 Şubat'ta alan Süheyla Doğru ise "Biz deprem şokunu atlatmaya çalışırken temellerimiz atıldı. Zaten öyle olmasa bir yılda mümkün değil. Bu kadar evin, her şeyiyle dört dörtlük yapılıp teslim edilmesi, her şeyiyle beraber çok güzel. Hep lafta kalır diyorlardı. Ben de olur diyordum. Çünkü devletimizin yaraları saracağına inanıyordum. İş makineleri geceleri de çalıştı ve yaptılar. Bakanımız Murat Kurum da çok çalıştı ve sözünün arkasında durup evleri teslim etti. Başta Cumhurbaşkanımız, Allah hepsinden razı olsun." dedi.