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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 9 ilden 188 sporcunun katılımıyla 'Bizim Çocuklar' Bilek Güreşi Turnuvası' Isparta'da düzenlendi. Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcuları, gösterdikleri azim, kararlılık ve mücadeleyle turnuvaya damga vurdu. Farklı kategorilerde mücadele eden sporcular, 3 altın, 5 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 11 madalya kazanmayı başardı. Sportif faaliyetlerle çocukların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra özgüven, disiplin, takım ruhu ve mücadele azmi kazanmalarına da katkı sunuluyor.