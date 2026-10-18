Devletin şefkat kamplarında gönüllerince eğlendiler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunan çocukların psikososyal gelişimine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen "2026 Yılı Yaz Dönemi Gençlik Kampları"ndan 2240 çocuk yararlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı kamplarda liderler ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nca görevlendirilen eğitici personel eşliğinde her yıl gençlik kampları düzenleniyor. Farklı illerde deniz, doğa ve değerler eğitimi temalarıyla gerçekleştirilen kamp programlarında çocukların tatil dönemlerini sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirmeleri sağlanıyor. Kamplarda çocukların milli ve manevi değerlere sahip bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla eğitici personel tarafından değerler eğitimi de veriliyor.

Deniz ve havuz etkinlikleri, bisiklet, yürüyüş, paintball, el sanatları ve kültürel gezilerin yanı sıra halk oyunları, ip parkuru, mangala gibi çeşitli sportif faaliyetler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda İstanbul Şehit Ömer Halisdemir, Kastamonu Kadıdağı, Samsun Nebiyan ve Muş kamp merkezlerinde düzenlenen doğa ve değerler eğitimi kamplarına 166 kız ve 331 erkek olmak üzere toplam 497 çocuk katıldı. Mersin Yıldırım Beyazıt Kamp Merkezi'ndeki deniz kamplarından 94 kız ve 177 erkek olmak üzere toplam 271 çocuk yararlandı. Bakanlığa bağlı Çeşme Çocuk ve Gençlik Kamp Merkezi'nde 15 dönem halinde düzenlenen deniz kamplarına ise 572 kız ve 474 erkek olmak üzere toplam 1.046 çocuk katıldı. KALBEN Çocuk Köyü'nde 426 çocuk kamp yaptı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör