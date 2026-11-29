İstanbul Başakşehir'de A.Y. isimli vatandaş, yaklaşık 150 milyon lira değerindeki döviz, nakit para, külçe altın ve ziynet eşyalarını komşusu N.Ş.'ye emanet bıraktı. Ancak emanet bırakılan değerli eşyalar 23 Kasım'da çalındı. Mağdur kadın A.Y.'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada, N.Ş. ve eşi R.Ş.'nin yurt dışında bulunduğu sırada Y.T., N.Ö. ve T.T.'nin eve girdikleri tespit edildi.

AHBAP BAĞLANTISI

A.Y.'nin Ahbap soruşturmasında tutuklu bulunan Mays Grup Başkanı Muhammet Ali Yılmaz'ın eşi olduğu ortaya çıkarken, çalınan 15 milyonluk servetin soruşturma ile bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde de duruldu. Yapılan incelemelerde Y.T.'nin değerli eşyaları alarak arkadaşı E.H.'ye teslim ettiği belirlendi. Düzenlenen operasyonlarda 10 kilo külçe altın ve çeşitli ziynet eşyaları, 310 bin dolar ile 2 milyon 400 bin lira nakit para ele geçirildi. Paranın 2 milyon 210 bin lirası E.H.'nin iş yerinde, 190 bin lirası ise Y.T.'nin aracında bulundu. Operasyon kapsamında N.Ş., R.Ş., Y.T., N.Ö., T.T. ve E.H. olmak üzere 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi ve Y.T. tutuklandı.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA TUTUKLU

Muhammet Ali Yılmaz'ın Ahbap Derneği tarafından düzenlenen bazı çeklerin dolaşımı ve tahsil süreçleri kapsamında incelenen isimler arasında yer aldığı, çeklerin son cirantası oldupu belirtilen Sibel Kaya ile birlikte hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.