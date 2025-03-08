Devrilen arazözün sürücüsü öldü

Kaza Samandağ ilçesinin Hıdırbey Mahallesi'nde meydana geldi. Nurullah Biçer'in kullandığı arazöz bilinmeyen bir nedenden dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen arazözün sürücüsü kazada ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücü Nurullah Biçer'i özverili bir çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücüsü 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samandağ Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, sürücü Nurullah Biçer kurtarılamayarak hayatını kaybetti.