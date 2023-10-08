Devrilen beton mikserin sürücüsü öldü

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Faik Yılancı (40) yönetimindeki beton mikseri Mülk köyü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu şarampole devrildi. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Sağlık Ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü Faik Yılancı, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü Faik Yılancı'nın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.