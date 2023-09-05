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Giriş Tarihi: 5.9.2023 14:17 Son Güncelleme: 5.9.2023 14:30

Devrilen traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti

Kastamonu’da devrilen traktörün altında kalan kadın sürücü, hayatını kaybetti.

KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
Devrilen traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Hanönü ilçesi bağlı Vakıf Geymene Mahallesi Dereköy Küme Evleri mevkiinde meydana gelen olayda, Canan Aldaç idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yaklaşık 5 metre yükseklikten evin bahçesine devrildi. Sürücü Canan Aldaç (51), devrilen traktörün altında kaldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Traktörün altında kalan Canan Aldaç, ekiplerin müdahalesi sonrasında çıkarıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Aldaç'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Hanönü İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Devrilen traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti
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