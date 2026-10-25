DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM’den gelecek duyuru bekleniyor!

İlk yerleştirmede bir lisans programına giremeyen adaylar, ek tercih döneminde boş kalan kontenjanlar arasından yeniden seçim yaptı. Tercih işlemlerinin sona ermesiyle birlikte öğrenciler, hangi üniversiteye yerleşeceklerini öğrenmek için ÖSYM'nin açıklamasını bekliyor. Ek yerleştirme sonuçlarının duyurulmasıyla üniversite kayıt süreci başlayacak.