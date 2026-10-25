DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM’den gelecek duyuru bekleniyor!

İlk yerleştirmede bir lisans programına giremeyen adaylar, ek tercih döneminde boş kalan kontenjanlar arasından yeniden seçim yaptı. Tercih işlemlerinin sona ermesiyle birlikte öğrenciler, hangi üniversiteye yerleşeceklerini öğrenmek için ÖSYM'nin açıklamasını bekliyor. Ek yerleştirme sonuçlarının duyurulmasıyla üniversite kayıt süreci başlayacak.
15-22 Ekim tarihleri arasında yapılan DGS ek tercih işlemlerinin ardından adaylar, üniversitelerin boş kontenjanlarına ilişkin yerleştirme kararlarını bekliyor.Tercihlerin değerlendirilmesi tamamlandığında adayların DGS puanları ve tercih sıralamaları doğrultusunda hangi lisans programlarına yerleştiği belli olacak.
Ek yerleştirme sonuçları açıklandığında adaylar, https://sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulama yapabilecek. ÖSYM'nin sonuç sistemine T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapan öğrenciler, yerleştirme bilgilerine ulaşabilecek. Yerleştirme sonucunu öğrenen öğrencilerin kayıt işlemleri için ilgili üniversitenin açıklamalarını da incelemesi gerekecek.
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Ek tercih döneminde bir lisans programına yerleşen öğrenciler için kayıt tarihleri, ÖSYM'nin sonuç açıklamasıyla birlikte duyurulacak. 2026 DGS ek yerleştirme kayıt takvimi henüz kesinleşmedi.
Üniversiteye yerleşen adayların kayıt hakkını kaybetmemek için belirtilen süre içinde işlemlerini tamamlaması gerekecek. Elektronik kayıt imkanı sunulan programlarda e-Devlet üzerinden işlem yapılabilecek.
2025 yılında DGS ek yerleştirme tercihleri 7-13 Ekim tarihleri arasında alındı. ÖSYM, değerlendirme işlemlerini tamamlayarak 17 Ekim 2025 Cuma günü saat 15.00'te sonuçları erişime açtı.
Geçen yıl tercihlerin sona ermesinden dört gün sonra yerleştirmeler açıklanmıştı. Kesin tarih, ÖSYM'nin yeni duyurusuyla öğrenilecek.