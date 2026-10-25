Haberler Yaşam Haberleri DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den gelecek duyuru bekleniyor!
Giriş Tarihi: 25.10.2026 10:56

DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den gelecek duyuru bekleniyor!

İki yıllık üniversite eğitimini dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen adaylar, DGS ek tercih işlemlerini geride bıraktı. Boş kontenjanlar için tercih yapan öğrenciler, üniversiteye yerleşip yerleşmediklerini öğrenmek ve kayıt hazırlıklarına başlamak için ÖSYM'nin açıklamasını bekliyor. Peki, DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, sonuç sorgulama ekranı...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM’den gelecek duyuru bekleniyor!
  • ABONE OL

İlk yerleştirmede bir lisans programına giremeyen adaylar, ek tercih döneminde boş kalan kontenjanlar arasından yeniden seçim yaptı. Tercih işlemlerinin sona ermesiyle birlikte öğrenciler, hangi üniversiteye yerleşeceklerini öğrenmek için ÖSYM'nin açıklamasını bekliyor. Ek yerleştirme sonuçlarının duyurulmasıyla üniversite kayıt süreci başlayacak.

2026 DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

15-22 Ekim tarihleri arasında yapılan DGS ek tercih işlemlerinin ardından adaylar, üniversitelerin boş kontenjanlarına ilişkin yerleştirme kararlarını bekliyor.Tercihlerin değerlendirilmesi tamamlandığında adayların DGS puanları ve tercih sıralamaları doğrultusunda hangi lisans programlarına yerleştiği belli olacak.

ÖSYM KPSS Ön Lisans sonuç tarihi 2026: KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

Ek yerleştirme sonuçları açıklandığında adaylar, https://sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulama yapabilecek. ÖSYM'nin sonuç sistemine T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapan öğrenciler, yerleştirme bilgilerine ulaşabilecek. Yerleştirme sonucunu öğrenen öğrencilerin kayıt işlemleri için ilgili üniversitenin açıklamalarını da incelemesi gerekecek.

SONUÇ AÇIKLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

DGS EK YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ek tercih döneminde bir lisans programına yerleşen öğrenciler için kayıt tarihleri, ÖSYM'nin sonuç açıklamasıyla birlikte duyurulacak. 2026 DGS ek yerleştirme kayıt takvimi henüz kesinleşmedi.

Üniversiteye yerleşen adayların kayıt hakkını kaybetmemek için belirtilen süre içinde işlemlerini tamamlaması gerekecek. Elektronik kayıt imkanı sunulan programlarda e-Devlet üzerinden işlem yapılabilecek.

GEÇEN YIL DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

2025 yılında DGS ek yerleştirme tercihleri 7-13 Ekim tarihleri arasında alındı. ÖSYM, değerlendirme işlemlerini tamamlayarak 17 Ekim 2025 Cuma günü saat 15.00'te sonuçları erişime açtı.

Geçen yıl tercihlerin sona ermesinden dört gün sonra yerleştirmeler açıklanmıştı. Kesin tarih, ÖSYM'nin yeni duyurusuyla öğrenilecek.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den gelecek duyuru bekleniyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA