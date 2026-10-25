Haberler Yaşam Haberleri ÖSYM KPSS Ön Lisans sonuç tarihi 2026: KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 25.10.2026 09:34

ÖSYM KPSS Ön Lisans sonuç tarihi 2026: KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

4 Ekim'de Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinde ter döken ön lisans mezunları, memuriyet yolunda alacakları KPSS P93 puanını bekliyor. ÖSYM'nin yayımladığı takvimde puanların ilan edileceği tarih belli oldu. Peki, KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, ayrıntılar...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ÖSYM KPSS Ön Lisans sonuç tarihi 2026: KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?
  • ABONE OL

4 Ekim'de yapılan KPSS Ön Lisans sınavının ardından adaylar için puanların açıklanacağı aşamaya gelindi. ÖSYM'nin değerlendirmeleri tamamlamasıyla birlikte Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumlarının sonuçlarının açıklanması bekleniyor. KPSS Ön Lisans takvimiyle birlikte sonuçların duyurulacağı tarihte belli oldu.

2026 KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ekim ayında sınava giren ön lisans mezunları, 30 Ekim Cuma günü KPSS P93 puanlarını öğrenecek. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin değerlendirilmesiyle hesaplanan puanlar, ÖSYM tarafından erişime açılacak. Adaylar, sınavdan elde ettikleri puanları kamu kurumlarının personel alımlarında ve merkezi yerleştirme tercihlerinde kullanabilecek.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklanacağı gün belli olmasına rağmen ÖSYM tarafından henüz saat bilgisi paylaşılmadı. Puanların 30 Ekim Cuma günü içerisinde adayların erişimine açılması planlanıyor.

ÖSYM, sınav değerlendirmelerini tamamladığında resmi internet sitesi üzerinden duyuru yayımlayacak.

KPSS Ortaöğretim'e kaç kişi başvurdu, sınava kaç kişi girecek? KPSS Ortaöğretim başvuru sayısı belli oldu!

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

2026 KPSS Ön Lisans sonuçları, https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenilebilecek. Adayların T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle sisteme giriş yapması yeterli olacak.

Sorgulama ekranında Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerine ait doğru ve yanlış sayıları ile hesaplanan KPSS P93 puanı bulunacak. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

2026 KPSS ÖN LİSANS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

2026 KPSS Ön Lisans sınavından alınan puanlar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren iki yıl geçerli olacak. Bu süre boyunca adaylar şartlarına uygun kamu personeli alımlarına başvurabilecek.

Merkezi yerleştirmelerde ön lisans mezunları için KPSS P93 puan türü kullanılacak. Tercih yapacak adayların ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzlardaki nitelik kodlarını, mezuniyet şartlarını ve kontenjanları incelemesi gerekecek.

2026 KPSS ÖN LİSANS SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?

4 Ekim'de gerçekleştirilen sınavın ardından Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı'nın yüzde 10'luk bölümü kamuoyuyla paylaşıldı. Sınava katılan adaylara ise soruların tamamını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden inceleme imkanı sunuldu.

Tam soru kitapçığına erişim süresi 14 Ekim 2026 saat 23.59'da sona erdi. Soru ve cevapları inceleyerek netlerini hesaplayan adaylar, 30 Ekim'de açıklanacak resmi puanlarını bekliyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
ÖSYM KPSS Ön Lisans sonuç tarihi 2026: KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA