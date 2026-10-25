ÖSYM KPSS Ön Lisans sonuç tarihi 2026: KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

2026 KPSS ÖN LİSANS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

2026 KPSS Ön Lisans sınavından alınan puanlar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren iki yıl geçerli olacak. Bu süre boyunca adaylar şartlarına uygun kamu personeli alımlarına başvurabilecek.

Merkezi yerleştirmelerde ön lisans mezunları için KPSS P93 puan türü kullanılacak. Tercih yapacak adayların ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzlardaki nitelik kodlarını, mezuniyet şartlarını ve kontenjanları incelemesi gerekecek.