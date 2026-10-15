DGS ek tercih takvimi 2026: DGS ek tercihler ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?

DGS'de ilk yerleştirmelerin tamamlanmasının ardından gözler ek tercih takvimine çevrildi. Üniversiteye yerleşemeyen adaylar, boş kontenjanlardan yararlanabilmek için ÖSYM'nin yapacağı açıklamayı bekliyor. Ek tercih tarihleri ve kılavuzun yayımlanma durumuna ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmazken adayların bekleyişi sürüyor.
ÖSYM, 2026 DGS ek tercih tarihlerini henüz açıklamadı. Dikey Geçiş Sınavı'nın ilk tercihleri 27 Ağustos - 3 Eylül 2026 tarihleri arasında alınmış, yerleştirme sonuçları ise 8 Eylül'de ilan edilmişti. İlk yerleştirmede herhangi bir lisans programına yerleşemeyen adaylar için ek tercih takviminin önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.
ÖSYM'nin ek yerleştirme duyurusuyla birlikte üniversitelerde boş kalan kontenjanların, program koşullarının ve tercih bilgilerinin adayların erişimine açılması bekleniyor. Kılavuzda hangi üniversite ve bölümlerde kontenjan bulunduğu, adayların tercih edebileceği lisans programları ve yerleştirmede uygulanacak kurallar yer alacak.
DGS ek yerleştirmelerine, 2026 DGS'ye giren ve ilk yerleştirmede herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar katılabilecek. İlk yerleştirmede bir programa yerleşen adaylar, kayıt yaptırmamış olsalar bile ek tercih hakkından yararlanamıyor.
Tercih işlemleri, takvim açıklandığında ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle gerçekleştirilecek. Adayların tercihlerini mezun oldukları ön lisans programına uygun lisans bölümleri arasından yapmaları ve kılavuzdaki koşulları incelemeleri gerekiyor.
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