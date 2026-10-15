DGS ek tercih takvimi 2026: DGS ek tercihler ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?

2026 DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

ÖSYM'nin ek yerleştirme duyurusuyla birlikte üniversitelerde boş kalan kontenjanların, program koşullarının ve tercih bilgilerinin adayların erişimine açılması bekleniyor. Kılavuzda hangi üniversite ve bölümlerde kontenjan bulunduğu, adayların tercih edebileceği lisans programları ve yerleştirmede uygulanacak kurallar yer alacak.