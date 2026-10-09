DGS ek tercihler başladı mı? 2026 DGS ek tercih takvimi için gözler ÖSYM’de!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) kanadından 2026 DGS ek tercih süreci ile ilgili resmi açıklamaların gelmesi bekleniyor. Ağustos ayında tamamlanan ilk tercihlerin ardından üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte gözler, Boş Kontenjan Kılavuzu ve tercih tarihlerine çevrildi. Adaylar başvuru işlemlerini T.C. Kimlik No ve aday şifreleriyle doğrudan AİS ekranı üzerinden tamamlayabilecek.
2026-DGS ek yerleştirme süreci için ÖSYM tarafından ilan edilmiş resmi bir başvuru takvimi henüz bulunmuyor. Üniversitelerde ilk yerleştirme aşamasında kayıt yaptırılmayan veya boş kalan kontenjanların tespit edilmesi süreci devam ediyor. Geçmiş yıl uygulamaları ve ÖSYM yayınlama periyotları incelendiğinde, ek yerleştirme başvurularının Ekim ayı içerisinde tamamlanması öngörülüyor.
ÖSYM, ek yerleştirme sürecini başlatırken aynı anda 2026-DGS Ek Yerleştirme Kılavuzu belgesini PDF formatında erişime açacak. Yayımlanacak bu kılavuzda;
Adaylar, tercih listelerini oluştururken mutlaka kendi puan türündeki taban puanları ve kılavuzda belirtilen özel şartları göz önünde bulundurmak durumundadır.
Ek yerleştirme hakkından yararlanabilmek için belirli kurallar uygulanır:
Başvuru Yapabilecekler: 2026-DGS'ye girmiş, ilk yerleştirmede tercih yapmamış veya herhangi bir lisans programına yerleşememiş adaylar başvuruda bulunabilir.
Başvuru Yapamayacaklar: İlk yerleştirme sonuçlarına göre bir üniversiteye veya programa yerleşme hakkı kazanan adaylar (kayıt yaptırmış olsun ya da olmasın) genel kural gereği ek tercih döneminde seçim yapamazlar.
DGS ek yerleştirme başvuru işlemleri fiziki ortamda veya dilekçe yoluyla kabul edilmeyecektir. İşlem sırası şu şekilde işler: