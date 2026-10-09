DGS ek tercihler başladı mı? 2026 DGS ek tercih takvimi için gözler ÖSYM’de!

KİMLER DGS EK TERCİHLERİNE BAŞVURU YAPABİLİR?

Ek yerleştirme hakkından yararlanabilmek için belirli kurallar uygulanır:

Başvuru Yapabilecekler: 2026-DGS'ye girmiş, ilk yerleştirmede tercih yapmamış veya herhangi bir lisans programına yerleşememiş adaylar başvuruda bulunabilir.

Başvuru Yapamayacaklar: İlk yerleştirme sonuçlarına göre bir üniversiteye veya programa yerleşme hakkı kazanan adaylar (kayıt yaptırmış olsun ya da olmasın) genel kural gereği ek tercih döneminde seçim yapamazlar.