Haberler Yaşam Haberleri DGS ek tercihler başladı mı? 2026 DGS ek tercih takvimi için gözler ÖSYM'de!
Giriş Tarihi: 09.10.2026 06:36

DGS ek tercihler başladı mı? 2026 DGS ek tercih takvimi için gözler ÖSYM'de!

DGS ek tercihler başladı mı sorusu, 2026-DGS ilk yerleştirme sonuçlarının ardından lisans eğitimine geçiş yapmak isteyen adayların gündeminde ilk sıradaki yerini koruyor. ÖSYM taban puanları ve üniversitelerin boş kalan kontenjan listesi için kritik bekleyiş sürerken adaylar DGS ek tercih takvimi ve başvuru ekranına kilitlendi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DGS ek tercihler başladı mı? 2026 DGS ek tercih takvimi için gözler ÖSYM’de!
  • ABONE OL

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) kanadından 2026 DGS ek tercih süreci ile ilgili resmi açıklamaların gelmesi bekleniyor. Ağustos ayında tamamlanan ilk tercihlerin ardından üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte gözler, Boş Kontenjan Kılavuzu ve tercih tarihlerine çevrildi. Adaylar başvuru işlemlerini T.C. Kimlik No ve aday şifreleriyle doğrudan AİS ekranı üzerinden tamamlayabilecek.

2026 ÖSYM DGS EK TERCİH TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

2026-DGS ek yerleştirme süreci için ÖSYM tarafından ilan edilmiş resmi bir başvuru takvimi henüz bulunmuyor. Üniversitelerde ilk yerleştirme aşamasında kayıt yaptırılmayan veya boş kalan kontenjanların tespit edilmesi süreci devam ediyor. Geçmiş yıl uygulamaları ve ÖSYM yayınlama periyotları incelendiğinde, ek yerleştirme başvurularının Ekim ayı içerisinde tamamlanması öngörülüyor.

DGS EK TERCİH KILAVUZU VE BOŞ KONTENJANLAR NASIL SORGULANIR?

ÖSYM, ek yerleştirme sürecini başlatırken aynı anda 2026-DGS Ek Yerleştirme Kılavuzu belgesini PDF formatında erişime açacak. Yayımlanacak bu kılavuzda;

  • Üniversitelerin ön lisans programlarından lisans programlarına geçiş sağlayan boş kontenjan sayıları,
  • Her bölüm için geçerli olan en düşük (taban) puanlar,
  • Özel koşul ve açıklama kodları detaylıca yer alacak.

Adaylar, tercih listelerini oluştururken mutlaka kendi puan türündeki taban puanları ve kılavuzda belirtilen özel şartları göz önünde bulundurmak durumundadır.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

KİMLER DGS EK TERCİHLERİNE BAŞVURU YAPABİLİR?

Ek yerleştirme hakkından yararlanabilmek için belirli kurallar uygulanır:

Başvuru Yapabilecekler: 2026-DGS'ye girmiş, ilk yerleştirmede tercih yapmamış veya herhangi bir lisans programına yerleşememiş adaylar başvuruda bulunabilir.

Başvuru Yapamayacaklar: İlk yerleştirme sonuçlarına göre bir üniversiteye veya programa yerleşme hakkı kazanan adaylar (kayıt yaptırmış olsun ya da olmasın) genel kural gereği ek tercih döneminde seçim yapamazlar.

DGS EK TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? (AİS EKRANI)

DGS ek yerleştirme başvuru işlemleri fiziki ortamda veya dilekçe yoluyla kabul edilmeyecektir. İşlem sırası şu şekilde işler:

  • ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) adresine giriş yapın veya ÖSYM AİS mobil uygulamasını açın.
  • T.C. Kimlik Numaranız ve Şifreniz ile sisteme oturum açın.
  • Başvuru sürecindeki işlemler menüsünden "2026-DGS Ek Yerleştirme" sekmesini seçin.
  • Kılavuza uygun şekilde hazırladığınız tercih kodlarını sisteme sırasıyla girin.
  • Tercihlerinizi onayladıktan sonra belirlenen ek tercih ücretini ödeme adımı üzerinden yatırarak işleminizi tamamlayın.
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
DGS ek tercihler başladı mı? 2026 DGS ek tercih takvimi için gözler ÖSYM'de!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA