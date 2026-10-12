DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman? ÖSYM ile 2026 DGS ek tercih kılavuzu sorgulanıyor!

2026 DGS ek tercih tarihleri, başvuru şartları ve boş kontenjanların ne zaman açıklanacağı adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM'nin resmi duyuruları takip edilirken ek yerleştirme işlemlerinin hangi tarihlerde yapılacağı ve tercihlerin nereden gerçekleştirileceği de araştırılıyor.
12 Ekim 2026 itibarıyla ÖSYM'nin resmi duyurularında 2026-DGS ek tercih işlemlerinin başladığını gösteren bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle ek tercihlerin başlayacağı tarih henüz kesinleşmiş değil. Adayların, yeni bir duyuru yayımlanana kadar ÖSYM'nin resmi açıklamalarını takip etmesi gerekiyor.
ÖSYM takviminde 2026-DGS için ilk tercih işlemleri 27 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ek yerleştirme süreci ise ilk yerleştirmeden farklı olarak ayrıca duyurulacak.
2026 DGS ek tercih kılavuzunun yayımlanma tarihi henüz açıklanmadı. Kılavuz yayımlandığında adaylar, ek yerleştirme yapılacak lisans programlarını, kontenjanları, tercih koşullarını ve başvuru sürecine ilişkin kuralları inceleyebilecek.
Adayların tercih yapmadan önce kılavuzdaki özel koşulları ve ön lisans mezuniyet alanlarına göre geçiş yapılabilecek lisans programlarını dikkatle kontrol etmesi gerekiyor.
DGS ek tercih işlemlerinin başlaması durumunda adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tercihlerini gerçekleştirebilecek.
Tercih ekranı açıldığında adayların T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yaparak kılavuzda belirtilen kurallara göre tercihlerini tamamlaması gerekecek.