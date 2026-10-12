DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman? ÖSYM ile 2026 DGS ek tercih kılavuzu sorgulanıyor!

2026 DGS ek tercih tarihleri, başvuru şartları ve boş kontenjanların ne zaman açıklanacağı adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM'nin resmi duyuruları takip edilirken ek yerleştirme işlemlerinin hangi tarihlerde yapılacağı ve tercihlerin nereden gerçekleştirileceği de araştırılıyor.

2026 DGS EK TERCİHLER BAŞLADI MI?

12 Ekim 2026 itibarıyla ÖSYM'nin resmi duyurularında 2026-DGS ek tercih işlemlerinin başladığını gösteren bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle ek tercihlerin başlayacağı tarih henüz kesinleşmiş değil. Adayların, yeni bir duyuru yayımlanana kadar ÖSYM'nin resmi açıklamalarını takip etmesi gerekiyor.

ÖSYM takviminde 2026-DGS için ilk tercih işlemleri 27 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ek yerleştirme süreci ise ilk yerleştirmeden farklı olarak ayrıca duyurulacak.