Haberler Yaşam Haberleri DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman? ÖSYM ile 2026 DGS ek tercih kılavuzu sorgulanıyor!
Giriş Tarihi: 12.10.2026 10:56

DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman? ÖSYM ile 2026 DGS ek tercih kılavuzu sorgulanıyor!

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile lisans eğitimine geçiş yapmak isteyen adaylar, 2026 yılı ek tercih sürecine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. İlk yerleştirme sonuçlarının ardından herhangi bir programa yerleşemeyen veya tercih sürecindeki boş kontenjanları değerlendirmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak ek tercih kılavuzuna odaklandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman? ÖSYM ile 2026 DGS ek tercih kılavuzu sorgulanıyor!
  • ABONE OL

2026 DGS ek tercih tarihleri, başvuru şartları ve boş kontenjanların ne zaman açıklanacağı adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM'nin resmi duyuruları takip edilirken ek yerleştirme işlemlerinin hangi tarihlerde yapılacağı ve tercihlerin nereden gerçekleştirileceği de araştırılıyor.

2026 DGS EK TERCİHLER BAŞLADI MI?

12 Ekim 2026 itibarıyla ÖSYM'nin resmi duyurularında 2026-DGS ek tercih işlemlerinin başladığını gösteren bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle ek tercihlerin başlayacağı tarih henüz kesinleşmiş değil. Adayların, yeni bir duyuru yayımlanana kadar ÖSYM'nin resmi açıklamalarını takip etmesi gerekiyor.

ÖSYM takviminde 2026-DGS için ilk tercih işlemleri 27 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ek yerleştirme süreci ise ilk yerleştirmeden farklı olarak ayrıca duyurulacak.

ÖSYM 2026 DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2026 DGS ek tercih kılavuzunun yayımlanma tarihi henüz açıklanmadı. Kılavuz yayımlandığında adaylar, ek yerleştirme yapılacak lisans programlarını, kontenjanları, tercih koşullarını ve başvuru sürecine ilişkin kuralları inceleyebilecek.

Adayların tercih yapmadan önce kılavuzdaki özel koşulları ve ön lisans mezuniyet alanlarına göre geçiş yapılabilecek lisans programlarını dikkatle kontrol etmesi gerekiyor.

DGS EK TERCİHLER NEREDEN YAPILACAK?

DGS ek tercih işlemlerinin başlaması durumunda adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tercihlerini gerçekleştirebilecek.

Tercih ekranı açıldığında adayların T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yaparak kılavuzda belirtilen kurallara göre tercihlerini tamamlaması gerekecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman? ÖSYM ile 2026 DGS ek tercih kılavuzu sorgulanıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA