DGS ek tercihler bekleniyor! ÖSYM ile 2026 DGS ek tercihler ne zaman, kılavuzu yayımlandı mı?

ÖSYM'nin yayımladığı güncel bilgilerde 2026-DGS ek tercih tarihleri henüz yer almıyor. Adaylar, ek yerleştirme kılavuzunun yayımlanıp yayımlanmadığını ve tercihlerin hangi tarihler arasında yapılacağını ÖSYM'nin duyurularından takip ediyor.

2026 DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2026 DGS ek tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından resmi olarak açıklanmadı. Bu nedenle adayların tercih işlemlerinin başlayacağı ve sona ereceği tarih şu aşamada kesinleşmiş değil.

2026-DGS yerleştirme sonuçları 8 Eylül 2026 tarihinde açıklanmıştı. Sonuçların ardından gözler ek yerleştirme sürecine çevrilirken ÖSYM'nin resmi duyurusu bekleniyor.