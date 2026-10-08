DGS ek tercihler bekleniyor! ÖSYM ile 2026 DGS ek tercihler ne zaman, kılavuzu yayımlandı mı?

ÖSYM'nin yayımladığı güncel bilgilerde 2026-DGS ek tercih tarihleri henüz yer almıyor. Adaylar, ek yerleştirme kılavuzunun yayımlanıp yayımlanmadığını ve tercihlerin hangi tarihler arasında yapılacağını ÖSYM'nin duyurularından takip ediyor.
2026 DGS ek tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından resmi olarak açıklanmadı. Bu nedenle adayların tercih işlemlerinin başlayacağı ve sona ereceği tarih şu aşamada kesinleşmiş değil.
2026-DGS yerleştirme sonuçları 8 Eylül 2026 tarihinde açıklanmıştı. Sonuçların ardından gözler ek yerleştirme sürecine çevrilirken ÖSYM'nin resmi duyurusu bekleniyor.
2026-DGS ek yerleştirme kılavuzu da henüz yayımlanmış değil. Kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte ek yerleştirmede kullanılacak boş kontenjanlar, tercih şartları ve işlemlerin hangi tarihlerde gerçekleştirileceği netlik kazanacak.
ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'nde de 8 Ekim 2026 itibarıyla 2026-DGS ek tercih işlemlerine ilişkin bir tarih bulunmuyor.
DGS ek tercih işlemlerinin ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılması bekleniyor. Adaylar, ÖSYM'nin resmi duyurusu sonrasında sisteme giriş yaparak uygun programlar arasından tercihlerini gerçekleştirebilecek.
2026 DGS ek yerleştirme sürecinde şu an için en önemli gelişme ÖSYM'nin ek tercih kılavuzunu yayımlaması olacak. Kılavuzun açıklanmasının ardından adayların merak ettiği tercih tarihleri, boş kontenjanlar ve ek yerleştirme koşulları netleşecek.
Adayların tarih konusunda sosyal medya veya farklı kaynaklardaki iddialar yerine ÖSYM'nin resmi duyurularını takip etmesi gerekiyor.