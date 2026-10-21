DGS ek tercihleri ne zaman bitiyor, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM 2026 DGS ek tercih takvimi!

15 Ekim'de başlayan DGS ek tercih işlemlerinde adaylar, puanlarına ve bölümlerin kontenjanlarına göre üniversite seçimlerini yapıyor. Tercih ekranı kapanmadan önce listelerini son kez gözden geçirenler için sıradaki aşama, ÖSYM'nin değerlendirmelerini tamamlaması ve kayıt hakkı kazananların duyurulması olacak.