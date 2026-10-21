DGS ek tercihleri ne zaman bitiyor, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM 2026 DGS ek tercih takvimi!

15 Ekim'de başlayan DGS ek tercih işlemlerinde adaylar, puanlarına ve bölümlerin kontenjanlarına göre üniversite seçimlerini yapıyor. Tercih ekranı kapanmadan önce listelerini son kez gözden geçirenler için sıradaki aşama, ÖSYM'nin değerlendirmelerini tamamlaması ve kayıt hakkı kazananların duyurulması olacak.
ÖSYM tarafından 15 Ekim'de başlatılan 2026 DGS ek yerleştirme işlemlerinde son güne giriliyor. İlk yerleştirmelerde herhangi bir lisans programına yerleşemeyen adaylar, üniversitelerin boş kalan kontenjanları arasından tercihler yapabiliyor.
2026 DGS ek tercihleri, 22 Ekim Perşembe günü saat 23.59'da sona eriyor. Bu tarihten sonra tercih ekranı kapanacağı için adayların işlemlerini belirtilen süre içerisinde tamamlaması gerekiyor.
Tercih döneminin tamamlanmasının ardından ÖSYM, adayların puanları ve tercih sıralamaları doğrultusunda ek yerleştirme işlemlerini gerçekleştirecek.
2026 DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih henüz duyurulmadı. Geçtiğimiz yıl 7-13 Ekim tarihleri arasında alınan ek tercihler, 17 Ekim 2025'te sonuçlandırılmıştı.
Üniversitelerin lisans programlarına yerleşme hakkı kazanan adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin internet üzerinden sunduğu sorgulama hizmetinden öğrenebilecek. 2026 DGS ek tercih sonuçları, sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulanabilecek.
Ön lisans eğitimini lisans düzeyine taşımak isteyen adaylar, ek yerleştirme tercihlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştiriyor.
Tercih yapacak adayların şu adımları izlemesi gerekiyor:
Adaylar en fazla 30 tercih yapabilecek.
2026 DGS ek yerleştirmelerinde tercih işlemlerinin tamamlanması için ücret ödemesinin de yapılması gerekiyor. DGS ek tercih ücreti 170 TL olarak belirlendi. Adaylar ödemelerini 23 Ekim Cuma günü saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin kartlı ödeme sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.
DGS ek tercih sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte üniversitelerde yeni kayıt dönemi başlayacak. Ek yerleştirme sonucunda bir lisans programına kabul edilen adaylar, kayıtlarını üniversitelerin belirleyeceği koşullara göre tamamlayacak. Kayıt takviminin, sonuç duyurusuyla birlikte paylaşılması bekleniyor.