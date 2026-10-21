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Giriş Tarihi: 21.10.2026 16:10 Son Güncelleme: 21.10.2026 16:11

DGS ek tercihleri ne zaman bitiyor, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM 2026 DGS ek tercih takvimi!

Üniversitelerin boş kalan lisans kontenjanlarına yerleşmek isteyen DGS adayları, ek tercihlerini tamamlamak için son hazırlıklarını yapıyor. Başvuru süresinin sonuna yaklaşılırken "DGS ek tercihleri ne zaman bitiyor, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?" sorusu da gündeme geldi. Adayların beklediği sonuç ve üniversite kayıt tarihi ise ÖSYM'nin duyurularıyla belli olması bekleniyor.

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DGS ek tercihleri ne zaman bitiyor, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM 2026 DGS ek tercih takvimi!
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15 Ekim'de başlayan DGS ek tercih işlemlerinde adaylar, puanlarına ve bölümlerin kontenjanlarına göre üniversite seçimlerini yapıyor. Tercih ekranı kapanmadan önce listelerini son kez gözden geçirenler için sıradaki aşama, ÖSYM'nin değerlendirmelerini tamamlaması ve kayıt hakkı kazananların duyurulması olacak.

DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

ÖSYM tarafından 15 Ekim'de başlatılan 2026 DGS ek yerleştirme işlemlerinde son güne giriliyor. İlk yerleştirmelerde herhangi bir lisans programına yerleşemeyen adaylar, üniversitelerin boş kalan kontenjanları arasından tercihler yapabiliyor.

2026 DGS ek tercihleri, 22 Ekim Perşembe günü saat 23.59'da sona eriyor. Bu tarihten sonra tercih ekranı kapanacağı için adayların işlemlerini belirtilen süre içerisinde tamamlaması gerekiyor.

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercih döneminin tamamlanmasının ardından ÖSYM, adayların puanları ve tercih sıralamaları doğrultusunda ek yerleştirme işlemlerini gerçekleştirecek.

2026 DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih henüz duyurulmadı. Geçtiğimiz yıl 7-13 Ekim tarihleri arasında alınan ek tercihler, 17 Ekim 2025'te sonuçlandırılmıştı.

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DGS EK TERCİH SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

Üniversitelerin lisans programlarına yerleşme hakkı kazanan adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin internet üzerinden sunduğu sorgulama hizmetinden öğrenebilecek. 2026 DGS ek tercih sonuçları, sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulanabilecek.

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DGS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Ön lisans eğitimini lisans düzeyine taşımak isteyen adaylar, ek yerleştirme tercihlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştiriyor.

Tercih yapacak adayların şu adımları izlemesi gerekiyor:

  • ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapılacak.
  • 2026 DGS Ek Yerleştirme tercih ekranı açılacak.
  • Tercih edilecek üniversite ve bölümlerin program kodları sıralanacak.
  • Yapılan seçimler kontrol edilerek elektronik ortamda onaylanacak.
  • Ek yerleştirme tercih ücreti belirtilen süre içinde yatırılacak.

Adaylar en fazla 30 tercih yapabilecek.

DGS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

2026 DGS ek yerleştirmelerinde tercih işlemlerinin tamamlanması için ücret ödemesinin de yapılması gerekiyor. DGS ek tercih ücreti 170 TL olarak belirlendi. Adaylar ödemelerini 23 Ekim Cuma günü saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin kartlı ödeme sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.

DGS EK YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS ek tercih sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte üniversitelerde yeni kayıt dönemi başlayacak. Ek yerleştirme sonucunda bir lisans programına kabul edilen adaylar, kayıtlarını üniversitelerin belirleyeceği koşullara göre tamamlayacak. Kayıt takviminin, sonuç duyurusuyla birlikte paylaşılması bekleniyor.

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