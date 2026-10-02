Haberler Yaşam Haberleri DGS ek tercihleri ne zaman yapılacak, belli oldu mu? ÖSYM ile 2026 DGS ek tercih kılavuzu sorgulanıyor!
Giriş Tarihi: 2.10.2026 06:32

DGS ek tercihleri ne zaman yapılacak, belli oldu mu? ÖSYM ile 2026 DGS ek tercih kılavuzu sorgulanıyor!

2026 Dikey Geçiş Sınavı tercih sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adayların gözü ikinci tercih duyurusuna çevrildi. Böylece ÖSYM tarafından yayımlanacak DGS ek tercih kılavuzu ve takvimi sorgulanıyor. Peki "2026 DGS ek tercih başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak, kılavuzu yayımlandı mı?" İşte ikinci yerleştirme sürecine dair tüm detaylar...

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DGS ek tercihleri ne zaman yapılacak, belli oldu mu? ÖSYM ile 2026 DGS ek tercih kılavuzu sorgulanıyor!
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Ön lisans mezuniyetlerini lisans diplomasına tamamlamak isteyen adayları ilgilendiren 2026 Dikey Geçiş Sınavı sürecinde ilk yerleştirme sonuçları 8 Eylül'de açıklandı. Böylece üniversitelerin boş kalan kontenjanlarına göre yapılacak DGS ek tercih başvuruları için ÖSYM duyuruları takip ediliyor. Adayların gündeminde DGS ek yerleştirme kılavuz ve takvim süreci yer alıyor.

2026 DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2026-DGS ek tercih takvimi resmi olarak henüz açıklanmadı.

Ancak 2025 DGS'de yerleştirme sonuçları 8 Eylül'de duyurulmuş, ek tercih başvuruları ise 7-13 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Böylece geçen yılki süreç baz alındığında, bu yıl ek tercihlerin ekim ayının ilk günlerinde başlaması bekleniyor.

ÖSYM DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2026 DGS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından ek yerleştirme sürecinin başlatılmasıyla birlikte kılavuz da adayların erişimine açılacak.

Böylece boş kontenjanlar ve taban puanlarına ilişkin bilgiler de adayların erişimine sunulacak.

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DGS EK TERCİHİ KİMLER YAPABİLİR?

DGS ek yerleştirme hakkından faydalanmak isteyen adayların belirli şartları sağlaması gerekmektedir:

- 2026-DGS'ye girmiş ve ilgili puan türünde puanının hesaplanmış olması şarttır.

- Ana yerleştirme döneminde bir lisans programına yerleştirilen adaylar (kayıt yaptırmamış olsalar dahi) ek tercihlere başvuru yapamazlar.

- Ana tercihlerde hiç tercih yapmayan veya tercih yapıp herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ek tercih hakkına sahiptir.

- Tercih edilecek lisans programının ek yerleştirmedeki taban puanı, adayın DGS puanına eşit veya adayın puanından düşük olmalıdır (Kontenjanı hiç dolmayan programlar hariç).

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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