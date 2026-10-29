DGS ek yerleştirme kayıtları ne zaman başlayacak? 2026 ÖSYM DGS ek yerleştirme kayıt takvimi açıklandı!

2026 DGS ek yerleştirme kayıtları için ÖSYM tarafından belirlenen takvim duyuruldu. Lisans programlarına yerleşen adaylar, üniversitelerin kayıt koşullarını ve e-Devlet üzerinden yapılacak işlemlerin tarihlerini inceleyerek eğitimlerine başlayacakları bölüm için hazırlıklarını tamamlayabilecek.
ÖSYM, 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme sonuçlarının ardından üniversitelere kayıt yaptıracak adaylar için takvimi duyurdu. Açıklamaya göre 2026 DGS ek yerleştirme kayıtları 3 Kasım Salı günü başlayacak ve 11 Kasım Çarşamba günü sona erecek.
Üniversiteye gitmeden kayıt yaptırmak isteyenler için elektronik işlemler daha kısa bir takvimle sınırlandırıldı. DGS ek yerleştirme e-kayıtları 3-4 Kasım 2026 tarihlerinde yapılacak. İnternet üzerinden başvuru hakkı bulunan öğrenciler, 4 Kasım Çarşamba günü saat 23.59'a kadar işlemlerini tamamlayabilecek.
2026 DGS ek yerleştirme sonuçlarında bir lisans bölümüne kabul edilen öğrenciler, elektronik işlemlerini e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek. Elektronik kayıt belgesi alınabilen durumlarda üniversiteye yeniden giderek aynı kesin kayıt işlemini yaptırmaya gerek bulunmuyor.
ÖSYM, 15-22 Ekim tarihlerinde alınan ek tercihlerin değerlendirilmesini tamamlayarak 2026 DGS ek yerleştirme sonuçlarını 28 Ekim Çarşamba günü açıkladı. Böylece ilk yerleştirme döneminde bir programa kabul edilmeyen ve ek tercih hakkını kullanan adayların yerleşme durumları belli oldu.
Sonuç belgesini yeniden incelemek isteyenler, ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle bilgilerine ulaşabilecek.
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2026-DGS: Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı https://t.co/HiNIt1UAri https://t.co/T78mbRtTJQ— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) October 28, 2026