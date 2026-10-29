DGS ek yerleştirme kayıtları ne zaman başlayacak? 2026 ÖSYM DGS ek yerleştirme kayıt takvimi açıklandı!

2026 DGS ek yerleştirme kayıtları için ÖSYM tarafından belirlenen takvim duyuruldu. Lisans programlarına yerleşen adaylar, üniversitelerin kayıt koşullarını ve e-Devlet üzerinden yapılacak işlemlerin tarihlerini inceleyerek eğitimlerine başlayacakları bölüm için hazırlıklarını tamamlayabilecek.