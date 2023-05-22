DGS sınavı ne zaman, hangi tarihte? İşte ÖSYM takviminde yer alan 2023 DGS sınav, başvuru ve sonuç tarihi

2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adayların gündeminde yer alan Dikey Geçiş Sınavı tarihiyle son günlerde merak konusu. Bu noktada; binlerce aday "DGS ne zaman yapılacak, DGS sınav ve başvuru tarihi açıklandı mı?" sorularına yanıt ararken tarihler de ÖSYM sınav takviminde yer alan detaylarla belli olmuştu. İşte 2023 DGS sınav tarihi ve merak edilen tüm bu detaylar.
2023 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2023 DGS başvuruları 26 Mayıs 2023 ile 05 Haziran 2023 tarihlerinde alınacak. Geç başvurular ise 13 Haziran 2023 günü saat 23:59'a kadar kabul edilecek.
Adaylar başvurularını ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte yapacak. Sisteme giriş yapan adaylar katılacakları oturumları belirleyecek ve sonrasında anlaşmalı bankalar üzerinden sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak.
DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir.
Yerleştirme, adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacaktır.
2023-DGS sonuçları sadece 2023-2024 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.