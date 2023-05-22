DGS sınavı ne zaman, hangi tarihte? İşte ÖSYM takviminde yer alan 2023 DGS sınav, başvuru ve sonuç tarihi

2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adayların gündeminde yer alan Dikey Geçiş Sınavı tarihiyle son günlerde merak konusu. Bu noktada; binlerce aday "DGS ne zaman yapılacak, DGS sınav ve başvuru tarihi açıklandı mı?" sorularına yanıt ararken tarihler de ÖSYM sınav takviminde yer alan detaylarla belli olmuştu. İşte 2023 DGS sınav tarihi ve merak edilen tüm bu detaylar.