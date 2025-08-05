DGS sonuç tarihi 2025: DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, tercih tarihleri belli oldu mu?

DGS 2025 sınav süreci geride kalırken, adaylar şimdi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. ÖSYM, Dikey Geçiş Sınavı'na dair takvimini paylaştı ve sonuç tarihiyle ilgili bilgileri adaylarla duyurdu. Peki, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM duyurdu!