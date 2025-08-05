DGS sonuç tarihi 2025: DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, tercih tarihleri belli oldu mu?

DGS 2025 sınav süreci geride kalırken, adaylar şimdi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. ÖSYM, Dikey Geçiş Sınavı'na dair takvimini paylaştı ve sonuç tarihiyle ilgili bilgileri adaylarla duyurdu. Peki, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM duyurdu!
ÖSYM tarafından açıklanan 2025 takvimine göre, 20 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilen DGS sınavının sonuçları, 14 Ağustos 2025 tarihinde adayların erişimine açılacak.
Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından DGS tercih süreci başlayacak. Geçtiğimiz yıl DGS tercihleri 18 Eylül 2024- 24 Eylül 2024 tarihinde alındı. DGS tercihleri YKS yerleştirmeleri sonrası başlıyor.
Geçtiğimiz senenin bilgileri göz önünde bulundurulursa, bu sene de DGS tercihlerinin eylül ayının ortasında başlaması bekleniyor.