DHKP/C’nin alt yapılanması Grup Yorum’a soruşturma: Telif adı altında örgüte finansman sağlamışlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DHKP/C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Grup Yorum isimli oluşum hakkında İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce DHKP/C silahlı terör örgütüne eleman kazandırma ve finans sağladığı yönünde karar verilmiş, oluşumun içerisinde faaliyet gösteren şahıslara örgüt üyeliğinden ceza verilmişti.
GRUP YORUMA SORUŞTURMA
Kararın Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından onanmasının ardından DHKP/C silahlı terör örgütüyle kuvvetli irtibatı ve iltisaklı olduğu ve örgüt hiyerarşisi içinde yer aldığı tespit edilen Grup Yorum isimli oluşuma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
TELİF ADI ALTINDA ÖRGÜTE FİNANSMAN
Başlatılan soruşturma neticesinde grup yorumun örgütü finanse etmek amacıyla MESAM VE MÜYOR1 isimli müzik kuruluşlarından telif adı altında ödeme aldığı ve örgüte aktardığı ortaya çıktı. Örgüt üyeleri Sevda Kurban, Muharrem Cengiz ve Cem Dursun'a para yatırıldığı tespit edilen oluşumun telif ödenmemesi hususunda gerekli yazışmaları yaparak talimatların verdiği bilgisine ulaşıldı.