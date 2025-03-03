DHKP/C’nin alt yapılanması Grup Yorum’a soruşturma: Telif adı altında örgüte finansman sağlamışlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DHKP/C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Grup Yorum isimli oluşum hakkında İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce DHKP/C silahlı terör örgütüne eleman kazandırma ve finans sağladığı yönünde karar verilmiş, oluşumun içerisinde faaliyet gösteren şahıslara örgüt üyeliğinden ceza verilmişti.