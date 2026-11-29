Pirinç pilavı yaparken ocağın altının biraz açık kalması, tabandaki pirinçlerin saniyeler içinde yanmasına neden olur. Ağır yanık kokusu tencereyi sardığında yemek mahvoldu sanılsa da deneyimli aşçıların uyguladığı bu basit yöntem her şeyi değiştiriyor. Sadece en alt katmanı ayırarak pilavın geri kalanını ilk günkü tadıyla kurtarmak artık çok kolay.