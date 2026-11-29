Pirinç pilavı yaparken ocağın altının biraz açık kalması, tabandaki pirinçlerin saniyeler içinde yanmasına neden olur. Ağır yanık kokusu tencereyi sardığında yemek mahvoldu sanılsa da deneyimli aşçıların uyguladığı bu basit yöntem her şeyi değiştiriyor. Sadece en alt katmanı ayırarak pilavın geri kalanını ilk günkü tadıyla kurtarmak artık çok kolay.
Pilavın dibinin tuttuğunu fark ettiğiniz an yapacağınız en büyük hata tencereyi hemen karıştırmaktır. Karıştırmak, tabandaki yanık ve kararmış pirinçlerin üstteki sağlam tanelere karışmasına neden olarak tüm yemeğe acı bir tat bırakır.
Temiz bir tencereye aktardığınız sağlam pilavın üzerine bir dilim beyaz ekmek yerleştirin. Ekmek, pilavın içine sinen o ağır yanık kokusunu ve fazla nemi sünger gibi içine çekme özelliğine sahiptir.
Ekmeği yerleştirdikten sonra tencerenin kapağını sıkıca kapatın ve yaklaşık 5 ila 10 dakika kadar dinlenmeye bırakın. Bu süre zarfında ekmek, sinen kokuyu büyük ölçüde hapsedecektir.
Süre sonunda kapağı açın ve mucizevi bir şekilde kokunun azaldığını fark edeceğiniz ekmek dilimini tencereden alın. İsteğe bağlı olarak bu aşamada az miktarda tereyağı ekleyerek pilavın lezzetini tazeleyebilirsiniz.
Bu yöntem yalnızca tencerenin tabanı hafifçe tuttuğunda ve yanık koku henüz tüm yemeğe işlemediğinde sonuç verir. Yoğun kömürleşmiş pilavlarda ise bu teknik ne yazık ki yeterli olmamaktadır.