KARBONAT VE SİRKE İLE YANMIŞ TENCERE TEMİZLİĞİ
Tencerenin dibine yapışan yemek kalıntılarını çıkarmak için karbonat ve sirke yönteminden yararlanabilirsiniz.
Tencerenin dibini kaplayacak kadar su ve sirke ekleyin.
Karışımı ocakta kaynamaya bırakın.
KARBONAT VE OKSİJENLİ SU YÖNTEMİ
İnatçı yanık lekelerinde karbonat ve oksijenli su karışımı da kullanılabilir.
Yanmış bölgeye karbonat ve oksijenli su ekleyin.
Karışımı birkaç saat bekletin.
Yumuşayan kalıntıları aşındırıcı olmayan bir süngerle temizleyin.
Bol suyla durulayarak kurulayın.
DÖKÜM TENCERELER NASIL TEMİZLENİR?
Döküm tencerelerde yanmış yemek kalıntılarını çıkarmak için iri taneli tuzdan yararlanabilirsiniz. Yüzeye bir miktar tuz dökerek nazikçe ovalayabilirsiniz. İnatçı kalıntılar için tencereye az miktarda su ekleyip kaynama noktasına getirmeniz ve tahta kaşıkla kalıntıları gevşetmeniz de mümkün. Temizlik sonrasında döküm tencereyi bekletmeden iyice kurutmayı unutmayın.
YANMIŞ TENCERE TEMİZLERKEN BUNLARA DİKKAT!
Her tencerenin yüzeyi aynı temizlik yöntemine uygun değildir. Özellikle teflon ve yapışmaz kaplamalı tencerelerde çelik tel ve sert ovuculardan uzak durulmalıdır. Bu malzemeler kaplamaya zarar verebilir. Emaye ve bakır tencerelerde de çizilmeye neden olabilecek sert temizlik araçları kullanılmamalıdır.
Önemli: Sirke ve karbonatı birlikte kullanırken karışım köpürerek taşabileceğinden dikkatli olun. Oksijenli suyu ise sirke veya başka temizlik kimyasallarıyla karıştırmayın. Tencerenin üretici temizlik talimatlarını dikkate alın.
TENCERELERİN DİBİ NEDEN TUTAR?
Tencerenin yanmasını önlemek için öncelikle doğru pişirme ekipmanını seçmek gerekiyor. Yüksek ateşte yapışmaz kaplamalı tencereler yerine uygun çelik veya döküm ürünler tercih edilebilir.