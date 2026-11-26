YANMIŞ TENCERE TEMİZLERKEN BUNLARA DİKKAT!

Her tencerenin yüzeyi aynı temizlik yöntemine uygun değildir. Özellikle teflon ve yapışmaz kaplamalı tencerelerde çelik tel ve sert ovuculardan uzak durulmalıdır. Bu malzemeler kaplamaya zarar verebilir. Emaye ve bakır tencerelerde de çizilmeye neden olabilecek sert temizlik araçları kullanılmamalıdır.