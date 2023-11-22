Dicle Nehrinde kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 16 Kasım 2023 tarihinde evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan ve cep telefonu Dicle Nehri Kenarında bulunan Mehmet Mehdi Demiralp'ın bulunması için AFAD, Cizre Belediyesi Dalgıç Ekibi, Bitlis Tatvan ilçe Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ve Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü İHA Bürosu seferber oldu.

Cizre'de ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 16 yaşındaki Mehmet Mehdi Demiralp için boğulmuş olabileceği şüphesiyle Dicle Nehri'nde başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

BALIK ADAMLAR VE KURTARMA EKİPLERİ 6 GÜNDÜR ARIYOR

Demiralp'e ait cep telefonunun Yafes Mahallesi Çevre yolu Köprüsü Dicle Nehri kenarında bulunması üzerine AFAD, belediye dalgıç ve polis ekiplerince nehirde başlatılan çalışmalar 6. günde de devam etti.

Cizre Belediyesi Dalgıç Ekibi ve Bitlis Tatvan ilçe Emniyet Müdürlüğü Su Altı Gurup Amirliği ekiplerinin su altında yapmış olduğu çalışmalara AFAD ekipleri Karadan ve Su üstünden, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü İHA Bürosu görevlileri de havadan görüntü alarak destek sağlıyor.

6 günden bu yana Dicle Nehri Kenarında çocuklarından gelecek umutlu bir haber bekleyen Demiralp Ailesinin kıyı kenarındaki bekleyişleri devam ederken Hayrat Vakfı tarafından da vatandaşlara ve kurtarma ekiplerine sıcak yemek ve çay ikramı yapılıyor.

KARDEŞİMİ ÖLÜ VEYA DİRİ GÖRENLER EN YAKIN GÜVENLİK BİRİMİNE HABER VERSİN

6 günden bu yana kardeşinin bulunması için Dicle Nehri Kenarında ailece beklediklerini ifade eden Lokman Demiralp; "Kardeşim geçtiğimiz hafta Perşembe günü evden çıktıktan sonra saat 12:30 civarı gibi çevre yolu köprüsü mevkiinde nehir kenarına iniyor ancak daha sonra oradan çıkışı görülmüyor. Nehir kenarına indiği bölgede kardeşimin cep telefonunu bulduk ancak kendisinden başka bir iz bulamadık. Kardeşimi bulamayınca emniyete haber verdik ve onlarda arama kurtarma ekiplerine haber vererek kardeşimin bulunması için çalışmalara başladılar. Bugün altıncı gündür hala arama çalışmaları devam ediyor ancak şuana kadar herhangi bir sonuç alamadık. Arama Kurtarma ekipleri Suriye hudutuna kadar aramaya devam edecekler.Biz ailesi olarak Dicle Cizre'den Habur Sınır kapısına kadar Dicle Nehri Kenarında bulunan köylerde ikamet eden vatandaşlardan rica ediyoruz kardeşimin ölüsünü veya dirisini gören ve duyanlar lütfen en yakın güvenlik birimine veya bizlere haber versinler. Altı günden bu yana nehir kenarında perişan bir durumdayız." dedi.

Şüphelendikleri bir durumun olmadığına vurgu yapan Lokman Demiralp, "Kardeşim sorunsuz bir kişiydi evden okula, okuldan da eve gelirdi. Kardeşim en son geçen hafta Perşembe günü nehir kenarına inerken Mobese Kameraları tarafından görüntülenmiş ve ondan sonra da kendisinden haber alamadık" dedi.

6 günden bu yana süren ve hala devam eden arama kurtarma çalışmaları ile ilgili bilgi veren Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Şırnak İl Müdürü Muzaffer İşlek; 16 Kasım 2023 tarihinden bu yana Cizre'de kayıp bir çocuğun olduğuna vurgu yaparak kaybolan çocuğun durumunda herhangi bir şüphe olmadığı için çocuk farklı bir şekilde aranıyordu. Ancak çocuğun cep telefonu ailesi tarafından Dicle Nehri Kenarında bulunması ve çocuğun suda kaybolması şüphelerinin artması üzerine çocuğun bulunması için bütün ekipleri seferber ettiklerini söyledi."

DEVLETİN TÜM İMKANLARI SEFERBER EDİLDİ

İşlek," Sayın Valimizin talimatı ile Bitlis Tatvan ilçe Emniyet Müdürlüğü Su Altı Gurup Amirliğinde görevli 6 dalgıç ile Cizre Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibine bağlı 6 dalgıç ile çalışmalar su altı ve su üstünde bütün titizliği ile devam ediyor. Su üstünde botlar ile Silopi istikameti sınır hattı boyunca yaklaşık 15 km ekiplerimiz tarafından tarandı. Aynı zamanda AFAD'ında su altı Dronu ile dalgıçların yapmış olduğu çalışmalara destek veriyoruz. Bunun yanında da Şırnak İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı İnsansız Hava Aracı (İHA) bürosunda görevli personellerde emniyete ait İHA ve Dronlarla sazlık alanlar, göletler, kayalık çevresi ve kıyı kenarlarında havadan görüntü alarak yapılan çalışmalara destek veriyorlar. Aynı zamanda da AFAD'ın sekiz personeli de tam teçhizatlı bir şekilde sınır hattı boyunca kilometrelerce yürüyerek nehir kenarını tarıyorlar. Biz AFAD ve Şırnak Valiliğine bağlı tüm birimler olarak devletin bütün imkanlarını çocuğun bulunması için seferber etmiş bulunmaktayız. Ancak suda arama çalışmaları sabır gerektiren ve bazen uzun süren işlerdir.45 gün süren vakalar olmuştur,30 gün süren vakalar olmuştur. Aynı saatte bulduğumuz vakalar olmuştur. Biz bütün imkânlarımızla her yeri ve her karışı didik didik ve titizlikle arıyoruz ve inşallah kısa sürede buluruz. Çalışmalarımıza da DSİ'de Ilısu Barajının bütün ünitelerini kapatarak destek verdi. Biz elimizden geleni yapıyoruz ve umutluyuz. Şuana kadar bu bölgede yaşanan boğulma vakalarımızda bulmadığımız bir vaka olmadı. Ama şuan bu durum bizim açımızdan biraz uzun sürdü ancak ekiplerimiz sabırla aramaya devam edeceklerdir.