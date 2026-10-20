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Giriş Tarihi: 20.10.2026

Didim’de 39 düzensiz göçmen yakalandı

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İHA
Didim’de 39 düzensiz göçmen yakalandı
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Aydın'ın Didim ilçesinde yurtdışına çıkış hazırlığında olan 9'u çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı. Edinilen bilgiye göre, yurtdışına çıkış hazırlığında olan, kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu tespiti üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kara üzerindeki 12 Filistin, 4 Senegal, 4 Mali, 3 Kongo, 2 Fildişi Sahilleri, 2 Kamerun, 2 Angola, 1 Sudan uyruklu toplam 39 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
#DİDİM #AYDIN #SAHİL GÜVENLİK
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Didim’de 39 düzensiz göçmen yakalandı
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