Didim’deki tabut binalara Bakanlıktan yıkım emri

Korku yaşayan vatandaşlar evlerine bile giremezken, bu durum site sakinlerinde büyük tedirginlik ve korku yaratıyordu. CHP'li Didim Belediyesi tarafından bugüne kadar riskli yapı ilan edilmeyen tabut binalarla ilgili yıllardan beri kentsel dönüşüm çalışmaları başlatılamadı.
Site sakinlerinden yüzde 50+1 çoğunluk sağlanamadığı için de dönüşüm anlamında bir adım atılamadı. CHP'li Didim Belediyesi tarafından riskli yapı ilan edilmemesi nedeniyle yıllardan beri kentsel dönüşüm çalışmalarının başlatılamadığı tabut binalarla ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti.
Didim Belediyesi riskli binaların tahliyesi ve yıkım işlemini e-devlet üzerinden yapılan tebligatlar sonrası maliklerin riskli binaları boşaltması istendikten sonra Mavişehir Mahallesi'ndeki tabut evlerin yıkım işlemine başlanacak. Didim Belediyesi'nin oy kaygısıyla yıkmadığı riskli yapılarla ilgili site sakinleri Bakan Murat Kurum'a teşekkür etti.