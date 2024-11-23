Dijital çağ sınırları bozdu

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Eğitimde 1 Adım Ötesi Zirvesi'nin bu yıl 4'üncüsü düzenlendi."Özgürleştiren Sınırlar" temasıyla 600'e yakın katılımcının yer aldığı zirvenin açılış konuşmalarını Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak yaptı.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaptığı konuşmada, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli müfredat medeniyetimizin köklerinden beslenerek çocuklarımızı yarınlara hazırlayacak güçlü bir eğitim vizyonunu içerir. Bu model, tam da bu zirvenin ana temasını oluşturan 'Özgürleştiren Sınırlar' vurgusuna uygun düşecek şekilde, bireyin hem kimliğini muhafaza eden hem de onu kendi potansiyelini gerçekleştirme yolunda destekleyen bir çerçeve sunmaktadır" diye konuştu. Tekin, "Dijital çağ, sınırları daha önce hiç olmadığı kadar görünmez hâle getirmiştir. Bizler, dijital dünyada başıboş bir şekilde savrulan bireyler değil, bilgiye sahip çıkan, onu sorumlulukla bütünleştiren ve insanlığa katkı sunan nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştuHer yıl zirvenin temasını belirlerken hem Türkiye hem de dünya gündemini yakından incelediklerini anlatan Esra Albayrak ise "Özgürlük fikri 'istediğini yapabilme gücü' gibi korkunç bir başıboşluk durumu olarak, sanayi toplumundaki sahnesini aldı. Kendi sınırlarını bilmeden, bir başkasının sınırlarını gözetemeyecek olan insan sahte bir özgürlük sanrısına hapsoldu. Bu durum bilgi çağı ve bugün içinde olduğumuz yapay zekâ döneminde daha da güçlendi" dedi. Konuşmasında dijital bağımlılıklarla ilgili istatistiklere de yer veren Albayrak, "Ortaya çıkan bu tablo, çocuklarımızın kendi sınırlarını oluşturma ve bunları koruma konusunda ciddi bir rehberliğe ihtiyaç duyduğuna işaret ediyor" diye konuştu.Zirvede Tunuslu ünlü yönetmen ve yazar Nacer Khemir, "İnsanın engel tanımayan sınırları" başlığıyla bir konuşma yaptı. Panellerde çağımızın hız ve haz odaklı yaşam tarzının insanın sınırlarını nasıl ihlal ettiğine, bu ihlallerin özgürlük kavramına getirdiği yeni tanımlamalara dikkat çekildi. Prof. Dr. Kemal Sayar, Prof. Dr. Mustafa Otrar, Prof. Dr. Şule Alan, Prof. Dr. Dursun Ali Tökel, Prof. Dr. Nabi Avcı, Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu da konuşmalar yaptı.