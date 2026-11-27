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Sultangazi ve Büyükçekmece'de meydana gelen iki kazada, yolun karşısına geçmek isteyen iki kadın hayatını kaybetti. Sultangazi'de ekmek almak için evinden çıkan Haney Karayalçın'a (67), Yunus Emre Mahallesi Adem Yavuz Caddesi'nde yaya geçidinde beton mikseri çarptı. Araç altında sürüklenen Karayalçın olay yerinde hayatını kaybetti. Beton mikseri sürücüsü Murat K. gözaltına alındı. Olay yerine gelen Karayalçın'ın yakınları fenalık geçirdi. Büyükçekmece'de ise ehliyetsiz sürücü H.Ş.'nin kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Arzu Duran'a (52) çarptı. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı.