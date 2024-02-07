Dikkatsizlik ölüm getirdi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Oğuzhan K. (32) idaresindeki hafif ticari araç, Yenikaracalı Mahallesi'nde yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarptı. Kazada araç sürücüsü ile araçta bulunan Umut D. (31), Ferhat Ç. (51) ve Yunus Öztürk (29) yaralandı. Öztürk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Isparta'nın Senirkent ilçesi Senirkent-Yalvaç karayolunda meydana gelen kazada ise Görkem Özdamar idaresinde olan otomobil takla attı. Özdamar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği ve otomobilde yolcu olarak bulunan B.A.B.'nin yaralandığı belirlendi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yaralı B.A.B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.