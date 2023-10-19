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Giriş Tarihi: 19.10.2023 10:36 Son Güncelleme: 19.10.2023 10:50

Dila Nur’un cansız bedeni bulundu

Antalya’nın Serik ilçesinde 2 gündür kayıp olan 14 yaşındaki Dila Nur Şatır inşaatta ölü bulundu.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Dila Nur’un cansız bedeni bulundu

Antalya'nın Serik ilçesi Yeni Mahallede inşaat halindeki kız yurdunda 2 gün önce eve dönmeyince ailesi tarafından kayıp ilanı verilen Dila Nur Şatır inşaatta hareketsiz şekilde yerde gören inşaat çalışanları durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede Şatır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gelişmelerin ardından çalışma başlatan polis, olayın intihar olabileceğini üzerinde duruyor. Talihsiz kızın cenazesi Serik ilçesi Belpınar Mezarlığı'nda ailesi, sevenleri ve arkadaşlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Dila Nur’un cansız bedeni bulundu
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