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Giriş Tarihi: 19.10.2023 19:14 Son Güncelleme: 19.10.2023 19:38

Dila Nur’un erkek arkadaşı tutuklandı

Antalya’nın Serik ilçesinde 2 gündür kayıp olan 14 yaşındaki Dila Nur Şatır inşaatta ölü bulunmasının ardından erkek arkadaşı E.Ç. (19) ‘Cinsel istismar’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Dila Nur’un erkek arkadaşı tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde 2 gündür kayıp olan 14 yaşındaki Dila Nur Şatır inşaatta ölü bulunmasının ardından erkek arkadaşı E.Ç. (19) 'Cinsel istismar' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Korkunç olay, Serik ilçesi Yeni Mahallede inşaat halindeki kız yurdunda meydana geldi. 2 gün önce eve dönmeyince ailesi tarafından kayıp ilanı verilen Dila Nur Şatır'ı inşaatta hareketsiz şekilde yerde gören inşaat çalışanları durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Şatır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz kızın cenazesi Serik ilçesi Belpınar Mezarlığı'nda ailesi, sevenleri ve arkadaşlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

POLİS GÖZALTINA ALDI

Olayın adından soruşturmayı gerçekleştiren polis ekipleri kızın erkek arkadaşı E.Ç.'yi 'Cinsel istismar' suçuyla gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen S.Ç. çıkarıldığı adli makamalar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Dila Nur’un erkek arkadaşı tutuklandı
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