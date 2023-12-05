Haberler Yaşam Haberleri Dilan-Engin Polat çiftinin lüks araçları gündem olmuştu: TMSF otoparkına çekildiler
Giriş Tarihi: 5.12.2023 20:01

Dilan-Engin Polat çiftinin lüks araçları gündem olmuştu: TMSF otoparkına çekildiler

Dilan ve Engin Polat çiftine ait lüks araçlar, TMSF'nin otoparkına çekildi. Kararın, Polat çiftinin şirketlerine atanan kayyımlar tarafından alındığı öğrenildi.

DHA
Dilan-Engin Polat çiftinin lüks araçları gündem olmuştu: TMSF otoparkına çekildiler

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan ve tüm mal varlıklarına el konulan Dilan ve Engin Polat çiftiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Mahkeme tarafından Polat çiftinin şirketlerine atanan kayyım, yediemin otoparkında bulunan Polat çiftine ait lüks araçların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na ait otoparka çekilmesi kararı aldı.

Kayyımların lüks araçlar için otopark ücreti ödememek için bu kararı aldıkları öğrenildi. Saat 17.00 sıralarında çekicilere yüklenen lüks araçlar TMSF'nin otoparkına çekildi. Lüks araçlar çekicilerin üstünde D-100 Karayolu Mecidiyeköy mevkiinde görüntülendi.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP fondaşı medyadan İYİ Parti'ye ağır sözler: Su içtiğiniz kuyuya tükürdünüz
SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! 502 terörist etkisiz hale getirildi
İYİ Parti CHP'ye 'hayır' cevabı vermişti... Özgür Özel'den partililere uyarı
Başkan Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'den 12 işbirliği anlaşması
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Polatların patronu olduğu iddia edilen Sibel Bal Kotan konuştu! 'Dilan Polat'ı tanımıyorum' dedi ama...
İYİ Partili Cihan Paçacı'dan ittifaksız seçime girme kararı ile ilgili flaş sözler: Kararımız kesin, dönüş yok!
Dijital Telif Yasası için flaş çıkış: Bunun adı hırsızlıktır, 120 yıl önceki anlayışla hazırlanmış kanun ile bu iş olmaz...
SON DAKİKA | İYİ Parti'den CHP'ye şok: Yerel seçim için işbirliğine hayır!
Namus diye bir davan yok mu peki?
ARKADAŞINA GÖNDER
Dilan-Engin Polat çiftinin lüks araçları gündem olmuştu: TMSF otoparkına çekildiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA