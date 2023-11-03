Dilan Polat ve Engin Polat’ın ifadeleri alınmaya başladı

Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda Engin Polat ve Dilan Polat'ın ifade işlemleri başladı. El konulan 23 aracın arasında bir Mercedes Benz, iki Audi, dört Ford, üç Wolksvagen, üç Fiat, üç Renault, iki Dacia, bir Hyundai, bir Honda, bir BMW, bir Porsche ve bir Ferrari olduğu öğrenildi. Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüpheliler yarın sabah saat 07.30'da İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden sağlık kontrolüne götürülecek ve ardından adliyeye sevk edilecek.

Engin Polat ın ifadesi alınırken 40 sayfa dilan polatın ise 26 sayfalık soruya cevap verdiği öğrenildi