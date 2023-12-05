Dilan Polat’ın evinde gözaltına alındılar: Sınır dışı edilecekler

Tutuklanan Dilan Polat'ın Özbekistan uyruklu çalışanının, Dilan Polat cezaevine girdikten sonra Özbekistan'dan akrabalarını getirip Dilan Polat'ın evine yerleştirdiği tespit edildi.

Shaklo K. ve Nargiza K. isimli iki kişide Shoklo K.'nın ikamet izninin bittiği, Nargiza K.'nın ise 10 ay önce ülkemize "Turist Vizesi" ile giriş yaptığı ve kaçak durumda olduğu saptandı. İkili gözaltına alındı.

İkilinin sınır dışı işlemleri sonrası Selimpaşa Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecekleri ifade edildi.

Dilan Polat'ın evinde gözaltına alındılar… İkisi de sınır dışı edilecek