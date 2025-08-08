Dilan Kaçar Palamut’u av tüfeğiyle katletmişti: Madde bağımlısı cani kocanın cezası belli oldu!

Nizip ilçesinin Kocatepe Mahallesi'nde, 3 yıl önce meydana gelen olayda madde bağımlısı eşi Ökkeş Palamut tarafından av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Dilan Kaçar Palamut'un davasının temyiz karar çıktı. Olaydan sonra eşinin intihar ettiğini iddia eden ancak şüpheli tavırları nedeniyle gözaltına alınan, ardından da tutuklanan Ökkeş Palamut hakkında cinayet suçlamasıyla Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmış, 1 yıllık yargılama sonunda kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası verilmişti.

Karara itiraz eden Ökkeş Palamut'un ailesi dosyayı temyize götürmüştü. Dosyanın temyizde bozulması üzerine Nizip Ağır Ceza mahkemesinde yeniden görülen davanın karar duruşmasında aynı ceza çıktı. Mahkeme Ökkeş Palamut'u "Kasten nitelikli adam öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırdı.

Kararı değerlendiren Dilan Kaçar Palamut'un ailesi adaletin tecelli etmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Evladımızın katledilmesi nedeniyle yaşadığımız acıyı hiçbir şey dindiremez.

Kızımızı geri getiremeyiz ama adalet yerini buldu. Bundan sonra ondan kalan iki yavrusuna sahip çıkarak teselli bulacağız" diye konuştu.