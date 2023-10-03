Haberler Yaşam Haberleri Dilan’ın katiline ömür boyu hapis
Giriş Tarihi: 3.10.2023 15:41 Son Güncelleme: 3.10.2023 15:55

Dilan’ın katiline ömür boyu hapis

Gaziantep’te yaklaşık 2 yıl önce eşini pompalı tüfekle vurarak öldüren kocaya ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Dilan’ın katiline ömür boyu hapis

25 Ocak 2022 tarihinde Nizip ilçesi kırsal Kocatepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda madde bağımlısı olduğu iddia edilen Ökkeş Palamut, eşi Dilan Palamut'a av tüfeği ile ateş etmiş, ağır yaralanan 2 çocuk annesi Dilan Palamut, kaldırıldığı Nizip Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra eşinin intihar ettiğini iddia eden ancak şüpheli tavırları nedeniyle gözaltına alınan, ardından da tutuklanan Ökkeş Palamut hakkında cinayet suçlamasıyla Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

Ökkeş Palamut'un Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan davanın karar duruşmasında, mahkeme heyeti sanık hakkında "nitelikli kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Halk TV'de terör propagandası! Ayşenur Arslan'dan skandal ifadeler: Gözaltına alındı
Ankara'daki kalleş saldırı sonrası HDP'den alçak tehdit: Türkiye bunun bedeli ağır ödemekte
Almanya ikinci mucize peşinde
Halk TV'de terör propagandası! Gözaltına alınan Ayşenur Arslan serbest bırakıldı
MHP Lideri Bahçeli'den net mesaj: Kılıçdaroğlu vesayetten medet umuyor
Yaşlı çakal
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İYİ Parti'nin kararını İsmail Saymaz duyurdu: Geri dönüş yok! 81 ilde aday gösterilecek
CHP İstanbul İl Başkan Adayı Canpolat değişimcilere karşı savaşta vites yükseltti: Kılıçdaroğlu’na saldırmak Atatürk’e saldırmaktır
Son dakika | Ermenistan'dan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma Statüsü'ne onay
ARKADAŞINA GÖNDER
Dilan’ın katiline ömür boyu hapis
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA