Dilan’ın katiline ömür boyu hapis

25 Ocak 2022 tarihinde Nizip ilçesi kırsal Kocatepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda madde bağımlısı olduğu iddia edilen Ökkeş Palamut, eşi Dilan Palamut'a av tüfeği ile ateş etmiş, ağır yaralanan 2 çocuk annesi Dilan Palamut, kaldırıldığı Nizip Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra eşinin intihar ettiğini iddia eden ancak şüpheli tavırları nedeniyle gözaltına alınan, ardından da tutuklanan Ökkeş Palamut hakkında cinayet suçlamasıyla Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

Ökkeş Palamut'un Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan davanın karar duruşmasında, mahkeme heyeti sanık hakkında "nitelikli kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.