Dilara Gül’ün öldüğü ‘scooter’ kazası davasında yeni gelişme! Olay yerinde keşif yapılacak

12 Temmuz'da meydana gelen kazada, Mecidiyeköy yönüne ilerleyen 32 yaşındaki Hakan Akçelik'in kullandığı otomobil, scooter kullanan 23 yaşındaki dansçı Dilara Gül'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle scooter'dan metrelerce uzağa düşen Gül, ağır şekilde yaralandı. Bir dans okulunda eğitmen olduğu öğrenilen Dilara Gül hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
2 YILDAN 6 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Otomobil sürücüsü Hakan Akçelik, ilk ifadesinde 'Scooter'ı aniden önüme kırdı, duramadım' dedi. Hakan Akçelik, çıkarıldığı hâkimlikçe, taksirle öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sürücü Akçelik'in olay sırasında alkolsüz olduğu da iddianamede belirtildi. Kavşağa yaklaştığı sırada Hakan Akçelik'in trafik ışıklarının yeşilden sarıya döndüğü sırada aracıyla hareket ettiği, bu sırada Gül'ün ise scooter ile manevra ihlali yaptığı kaydedildi. Akçelik hakkında "Taksirle Ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
TANIK DİNLENDİ
Geçtiğimiz celsede tutuklu Hakan Akçelik'in tahliyesine karar verilmişti. Bugün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Dilara Gül'ün ailesi ve sanık Hakan Akçelik avukatları ile birlikte katıldı. Duruşmada olay esnasında oradan geçen anne kız tanık olarak dinlendi. M.A., ifadesinde ''Saat 00.00 sularındaydı cadde ışıklıydı. Yanımızdan zayıf bir kız scooter ile sağ taraftan geçtiğini gördük. Ardından 2 otomobil yol boş olduğu için hızlı olarak geçtiler. Olay yerine gittiğimizde kız kanlar içinde gördük'' dedi.
OLAY YERİNDE KEŞİF YAPILACAK
Dilara Gül'ün ailesinin avukatı mahkemeden olay yerinde keşif yapılması talebinde bulundu. Sanık avukatı olaya ilişkin kamera görüntülerini izletti. Mahkeme, olayın gerçekleştiği Şişli Halaskargazi Caddesinde uzman bilirkişi eşliğinde keşif yapılmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.Son dakika: 23 yaşındaki Dilara Gül'ün feci sonu! Elektrikli scooter kullanırken…
Dilara Gül elektrikli scooter kazasında ölmüştü: O sürücü hakkında karar verildi!