Dilara’ya kardeşinden ilik nakli

Lösemi hastası 25 yaşındaki Dilara Şahin'in Hollanda'dan Türkiye'ye uzanan yaşam savaşı sürüyor. 27 Aralık 2021'de teşhis konulduktan bir hafta sonra durumu kötüleşip komaya giren Dilara için Hollandalı doktorlar 'Fişini çekeceğiz, yapacak bir şey yok' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Dilara, tedavi için şubat ayında Türkiye'ye getirildi. Tedavisi önce İstanbul Dr. Siyami Ersek Hastanesi'nde yapıldı, ardından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Akciğer ve kalp yetmezliği nedeniyle kaldığı yoğun bakımdan aylar sonra çıkan Dilara, hayata yeniden 'merhaba' dedi. Yeniden ayağa kalkabilmesi için fizik tedavi gören Dilara, ilk adımlarını atmaya, yeniden konuşmaya başladı.Dilara, şimdi ikinci savaşına hazırlanıyor. Yakalandığı lösemi hastalığının pençesinden kurtulabilmesi için doktorlar, Dilara'nın ilik nakli olması gerektiğini belirtti. Kardeşi Onur Şahin'in iliği Dilara'yla uyumlu çıktı. Önümüzdeki hafta ilik nakline hazırlanan Dilara için dua isteyen baba Oğuz Şahin, "Hem Türkiye'nin hem de dünyanın dört bir yanından Dilara için beni arayanlar var. Çok mutluyuz. Bu zamana kadar geldik. Dilara komadan uyandı. Kendine geldi. Türk doktorları bunun için seferber oldu. Hollandalı doktorlar 'Fişini çekeceğiz artık yapacak bir şey yok' dedi. Ama Türk doktorlar kızımı yeniden hayata döndürdü. Ailemizden, oğlum Onur'un iliği, ablası Dilara ile uyum sağladı. İnşallah, Dilara lösemiyi de yenecek. İkinci bir savaşa girdik" dedi. Dilara ise SABAH aracılığıyla kendisine dua gönderen herkese seslenerek, "Lütfen benim için dua edin. Bu savaşta hepinizi yanımda hissettim. Beni yalnız bırakmayın, dualarınızı esirgemeyin. Komadan çıktım, lösemiyi de yeneyim" diye konuştu.