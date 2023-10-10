Dilencilikten okul sıralarına

İstanbul Valiliği koordinasyonunda 7 Ağustos'tan bu yana süren çalışmalarda emniyet, jandarma ve zabıta ekipleri, yüzlerce yetişkin ile çocuk dilenci hakkında idari işlem yaptı. Uygulamalarda 5 bin 570 yetişkin, 329 da çocuk dilenci yakalandı. Toplam 3 milyon 491 bin lira idari para cezası kesilirken, dilencilikten kazanılan 86 bin 301 liraya el konuldu. Ayrıca 38 kişiye de 'çocuğun dilendirilmesi' suçundan TCK'nın ilgili maddeleri gereği adli işlem yapıldı.Uygulamalarda yakalanan 329 çocuğun dosyaları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne sevk edildi. Ailelere, çocuklarını dilendirmeye devam ettikleri takdirde devlet korumasına alınacağı belirtildi. İhtiyaç sahibi olduğu belirlenen ailelere Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından yardım yapılırken çocuklarının da yeniden eğitimlerine devam etmesi yönünde uyarılarda bulunuldu. Uyarıların ardından, 39 ilçede devam eden uygulamalarda, çocuk dilenci sayısında büyük düşüş yaşandığı tespit edildi. Valilik, dilenci ve evsizler sorununun kalıcı olarak çözülmesini hedefliyor.