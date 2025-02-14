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Giriş Tarihi: 14.2.2025 01:33

Dilencinin "Oscarlık" performansı zabıtayı görünce son buldu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde hasta ve sakat numarası yaparak koltuk değneğiyle dilenen şahıs, zabıta ekiplerini görünce koşmaya başladı.

Dilencinin Oscarlık performansı zabıtayı görünce son buldu

Yürümekte güçlük çeken dilencinin, zabıtayı görünce adeta maraton koşucusuna döndüğü anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kovalamacanın ardından yakalanan ve üzerinden bir miktar para çıkan dilenciye idari para cezası kesildi.

Karasu ilçe merkezinde eline aldığı koltuk değneğiyle sakat numarası yaparak insanların duygularını istismar eden dilenci zabıtadan kaçamadı. Sakat ve hasta rolü yaparak dilenen şahıs, zabıta ekiplerini görünce bir anda adeta maraton koşucusuna döndü. Yürümekte zorluk çeken şahsın, elindeki değnek ile birlikte hızla koşarak bölgeden uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Ekipler, peşine düştükleri dilenciyi bir süre sonra yakaladı. Üzerinden bir miktar para çıkan dilenciye, Kabahatler Kanunu çerçevesinde idari para cezası uygulandı.

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Dilencinin "Oscarlık" performansı zabıtayı görünce son buldu
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