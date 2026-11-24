Gün içinde farkında olmadan binlerce kez hareket ettirdiğimiz dilimiz, aslında sağlığımızın en net aynalarından biridir. Dilin sağa ve sola hareket etmesini sağlayan kaslar, beynimizden gelen sinir komutlarıyla kusursuz bir uyum içinde çalışır. Ancak bu sistemde yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunda, vücut hemen sinyal vermeye başlar.
Uzmanlar, özellikle sabahları aynanın karşısında dilinizi dışarı çıkardığınızda fark edeceğiniz küçük bir sapmanın, çok daha büyük bir tablonun habercisi olabileceğini vurguluyor.
Japon Dr. Yuji Matsuoka, dildeki bu ani yön değişikliğinin beyindeki geçici veya kalıcı bir kan akışı bozukluğuna (lokal serebral iskemi) işaret edebileceğini belirtiyor. Yani dildeki bu sapma, aslında beynin imdat çağrısı olabilir.
BU BELİRTİLERİ GÖRÜRSENİZ "GEÇER" DİYE BEKLEMEYİN
Birçok kişi vücudunda garip bir belirti hissettiğinde, panik yapmamak için "Biraz uzanayım, geçer" yanılgısına düşer. Ancak beyin damarlarında bir tıkanıklık başladığında, geçen her dakika milyarlarca sinir hücresinin geri dönüşü olmayan hasarlar almasına yol açar.
Eğer dilinizdeki eğriliğe aşağıdaki belirtilerden biri bile eşlik ediyorsa, zaman kaybetmeden harekete geçmeniz gerekir:
• Yüzün Bir Tarafında Sarkma: Gülümsemeye çalıştığınızda ağzınızın bir kenarı aşağıda kalıyorsa,
• Konuşmada Aniden Yaşanan Bozulma: Kelimeleri yuvarlıyorsa, peltek hissettiriyor veya ne söylemek istediğinizi akıcı bir şekilde ifade edemiyorsanız,
• Kollarda Güçsüzlük: Her iki kolunuzu havaya kaldırdığınızda bir taraf aşağı doğru düşüyorsa.
Tıp dünyasında buna FAST (Yüz, Kol, Konuşma ve Zaman) ilkesi deniyor. Bu üç belirtiden biri varsa, zaman en büyük düşmanınız demektir.
İLK 4,5 SAAT NEDEN BU KADAR KRİTİK?
Beyin damarı tıkandığında tedavi için "altın saatler" başlar. Eğer hasta semptomların başlamasından sonraki ilk 4,5 saat içinde hastaneye ulaştırılabilirse, damar açıcı (trombolitik) tedavilerle felç riskinin ve kalıcı hasarların önüne geçilebiliyor.
Dr. Matsuoka, "Biraz gözlemleyelim" diyerek evde vakit kaybetmenin, hastayı ömür boyu sürecek uzuv felçlerine, yutma güçlüklerine veya bilinç bozukluklarına mahkum edebileceği konusunda uyarıyor.
HER SABAH AYNADA YAPABİLECEĞİNİZ 1 SANİYELİK TEST
İnme ve felç gibi ani gelişen rahatsızlıkları önlemek aslında günlük alışkanlıklarımızla başlar. Dr. Matsuoka, her sabah dişlerinizi fırçaladıktan sonra aynada kendinizi kontrol edebileceğiniz iki adımlı basit bir rutin öneriyor:
1. Aynaya Bakın ve "Bir" Deyin: Ağız köşelerinizden birinin aşağıya doğru sarkıp sarkmadığını kontrol edin.
2. Dilinizi Dışarı Çıkarın: Dilinizin dümdüz mü uzandığını, yoksa belirgin bir şekilde sağa veya sola mı saptığını gözlemleyin.
GİZLİ TEHLİKEYE DİKKAT: SABAH HİPERTANSİYONU
Tüm bunların arkasındaki en büyük tetikleyici genellikle yüksek tansiyondur. Özellikle sabahları yüksek çıkan kan basıncı, "sabah hipertansiyonu" veya "gizli hipertansiyon" olarak adlandırılır ve inme riskini doğrudan katlar.
Bu yüzden günlük tansiyon takibinizi düzenli yapmak ve değerler yüksek seyrediyorsa mutlaka bir hekime danışmak hayati önem taşır.
Eğer kendinizde veya bir yakınınızda bu belirtileri fark ederseniz, kendi aracınızla hastaneye gitmeye çalışmak yerine derhal acil yardım çağırın. Unutmayın; ambulans personeli sizi doğrudan bu tür tedavileri yapabilecek donanımdaki en doğru merkeze ulaştıracaktır.