• Yüzün Bir Tarafında Sarkma: Gülümsemeye çalıştığınızda ağzınızın bir kenarı aşağıda kalıyorsa,

• Konuşmada Aniden Yaşanan Bozulma: Kelimeleri yuvarlıyorsa, peltek hissettiriyor veya ne söylemek istediğinizi akıcı bir şekilde ifade edemiyorsanız,

• Kollarda Güçsüzlük: Her iki kolunuzu havaya kaldırdığınızda bir taraf aşağı doğru düşüyorsa.

Tıp dünyasında buna FAST (Yüz, Kol, Konuşma ve Zaman) ilkesi deniyor. Bu üç belirtiden biri varsa, zaman en büyük düşmanınız demektir.