Haberler Yaşam Haberleri Dinar'da barınaktaki köpeklerin can pazarı: Açlık ve ölümle burun buruna!
Giriş Tarihi: 3.12.2023 17:09 Son Güncelleme: 3.12.2023 17:58

Dinar'da barınaktaki köpeklerin can pazarı: Açlık ve ölümle burun buruna!

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Geçici Rehabilitasyon Merkezi'nde ortaya çıkan korkunç görüntüler, toplumda büyük yankı uyandırdı. Merkeze yönelik bir ziyarette insanlık dışı manzaralarla karşılaşan hayvan severler, telef olmuş köpeklerin birbirinin üstüne yığıldığını ve açlıktan kıvranan diğer köpeklerin bu ölü hayvanları yediğini gözlemledi.

Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN
Dinar’da barınaktaki köpeklerin can pazarı: Açlık ve ölümle burun buruna!

Bir hayvan sever grubu tarafından hafta sonunda yapılan ziyaret sonrası fark edilen bu durum, cep telefonlarıyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük bir tepkiye yol açtı. Görüntülerde çok sayıda köpeğin ölmüş olduğu ve açlıkla mücadele eden diğer köpeklerin, hayatını kaybedenleri yediği kesinleşti. Konunun sosyal medya üzerinden duyurulmasının ardından, hayvan severlerin şikayetleri üzerine jandarma ekiplerince olayın soruşturulmasına başlandı.

SORUMLULAR ORTAYA ÇIKARILACAK

Dinar Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Geçici Rehabilitasyon Merkezi'nde hayvanlara yönelik kötü muamele ve iddia edilen katliamla ilgili olarak bilgiler verildi. Açıklamada, sorunun farkında olduklarını ve gerekli incelemeleri başlattıklarını belirten yetkililer, suçlu bulunanların cezalandırılacağını kamuoyuyla paylaştı. Cezai işlemlerin yapılacağı, konunun takipçisi olacaklarını vurgulayan belediye yetkilileri, yaşananların sorumlularının ortaya çıkarılacağını ve gerekli adımların atılacağını ifade etti.

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Dinar'da barınaktaki köpeklerin can pazarı: Açlık ve ölümle burun buruna!
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