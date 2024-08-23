Dinar’da freni boşalan TIR araçları biçti: 2 ölü, 12 yaralı

Kaza, Afyonkarahisar'ın Dinar İlçesinde meydana geldi. Freni boşalan TIR, kavşağa geldiği sırada karşıdan geçen 9 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda bulunan 12 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'si Dinar Devlet Hastanesi'ne ayakta tedavi edildi. Ancak, 2 kişi hayatını kaybetti.

SAMANLAR YOLA SAÇILDI

Diğer yaralılardan 8'i Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırılırken Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 1'inin durumu ağır olurken 3 kişi ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazanın ardından, TIR'da yüklü olan samanlar yola saçıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemeler devam ederken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan kazanın ardından Afyonkarahisar Valiliği açıklama yaptı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Dinar ilçemiz Yeni Denizli Caddesinde saat 18.00 sularında, freni patladığı değerlendirilen bir tırın sebep olduğu ve 9 aracın karıştığı trafik kazası meydana gelmiş, kazada 2 vatandaşımız hayatını kaybederken, 1'i ağır 10 vatandaşımız yaralanmıştır. Konuyla ilgili soruşturma sürmektedir. Yaralı vatandaşlarımızın tedavileri Dinar ve Sandıklı Devlet Hastanelerinde devam etmektedir. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyoruz."