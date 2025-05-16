Dini değerleri sömürerek para toplayıp DEAŞ’a aktardılar

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda şüpheliler A.G. ve C.K.'nin banka hesapları incelemeye alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerinin yaklaşık 10 aylık incelenmesi sonucu A.G. ve C.K.'nin Türkiye'de terör örgütü DEAŞ soruşturmaları kapsamında haklarında işlem başlatılan ve terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'deki Hol ve Roj kamplarında tuttuğu DEAŞ'lı teröristlere para aktardıkları tespit edildi.

YAKLAŞIK 700 BİN LİRA ELE GEÇİRİLDİ

Bunun üzerine Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli A.G.'yi merkez Yüreğir ilçesi, C.K.'yi de merkez Seyhan ilçesindeki ikametlerine düzenlediği operasyonla yakaladı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 85 bin lira, 13 bin avro, 1500 dolar ile 60 leva (Bulgaristan para birimi) ele geçirildi.

DİNİ DUYGULARI SÖMÜREREK

Emniyete götürülen şüphelilerden A.G.'nin dini duyguları sömürerek topladığı 2,5 milyon lirayı, C.K.'nin de 500 bin lirayı örgüt üyelerine aktardığı belirlendi. İşlemlerin ardından, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.