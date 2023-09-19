Dini nikahlı eşini öldüren adam adliyeye sevk edildi... Mart ayında bıçakladığı için hapse girmiş

BİR GÜN ÖNCE YANINA GİTTİM SABAH TARTIŞTIK

Cinayet Büro Amirliğine getirilen Mehmet Dinç yapılan sorgusunda cinayeti itiraf etti. Olaydan bir gün önce imam nikahlı eşinin yanına gittiğini anlatan Mehmet Dinç'in aralarında tartışma çıktığını söylediği öğrenildi. Tartışma sırasında dini nikahlı eşini öldürdüğünü söyleyen şüphelinin o anlık panikle olay yerinden kaçtığını anlattığı belirtildi.